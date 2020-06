Legislatura: La reestructuración de deuda no cosecha voluntades

El vicegobernador Ricardo Sastre mantuvo una nueva reunión por videoconferencia con los presidentes de bloque de la Legislatura de Chubut de cara a la concreción de las sesiones en modalidad virtual para los días 30 de junio y el 2 de julio. Sin embargo por el momento el Gobierno no contaría con el apoyo de los diputados para aprobar el proyecto de reestructuración de la deuda. De acuerdo al diálogo con diversos legisladores, Arcioni hasta el momento solo tendría asegurado el apoyo de 7 diputados del oficialismo.

Debate abierto

El proyecto de ley que autoriza la renegociación para la postergación de los vencimientos de las cuotas de la deuda de Chubut, que debería tratarse la semana próxima en sesiones por videoconferencia, hasta el momento solo ha cosechado el apoyo de los 7 legisladores del oficialismo que responden al gobernador Arcioni.

Desde el Interbloque, el Frente Patriótico y Juntos por el Cambio, siguen expresando dudas acerca de los alcances del proyecto y el esquema de negociación. Los diputados advierten que no le darán “un cheque en blanco” al Ejecutivo y por eso insisten en los detalles. Un aspecto que está en análisis es el topo de comisión.

Argumentos

La diputada Andrea Aguilera, del bloque Cambiemos Chubut, se expresó en particular acerca de la diferencia entre la situación del Estado Nacional y Provincial.

“El gobierno habla de una fuerte quita de intereses, siguiendo el lineamiento del Estado Nacional. Pero el problema nuestro es el capital, no los intereses”, dijo la legisladora al indicar que “la sostenibilidad de la que hablan no sería posible. Si lo que bajan son los intereses no habría tal sostenibilidad, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es lo inverso”.

La diputada remarcó además que los acreedores de Chubut, tienen garantizado el pago de la deuda con las regalías petroleras, algo que no sucede en el orden nacional. “Los acreedores del gobierno nacional, para cobrar tienen que hacer un juicio. Si el deudor no paga, ellos no tienen garantías automáticas, como sí tienen nuestros acreedores. En nuestro caso, independientemente de la voluntad del deudor, los acreedores saben que todos los meses cobran su cuota, porque tienen garantizadas las regalías, entonces toman lo que les corresponde y el resto queda para la provincia. Esta es una diferencia fundamental entre ambos casos”.

En tanto que la delegación de facultades al Ejecutivo es otro de los temas sobre el que crecen las dudas en el ámbito legislativo provincial y que pone en duda la aprobación del proyecto de reestructuración de la deuda.