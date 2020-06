La sesión del martes depende de que estén cancelados los sueldos

Los 27 diputados provinciales de Chubut están preparándose para sesionar de manera virtual durante la semana próxima. De hecho, ayer se realizó una labor simulada en la que participaron todos los legisladores, la cual se replicará el día de mañana, donde se definirán los últimos detalles de cara al martes y jueves de la semana que viene.

Si bien la agenda prevé varios temas, el eje de la próxima actividad parlamentaria se centrará en el proyecto de reestructuración de la deuda y también en el tratamiento del pliego para que Javier Alvaredo sea ratificado en la presidencia del Banco del Chubut.

Al tiempo que hay varios avances para la realización de las próximas sesiones, todo está supeditado a que la administración de Mariano Arcioni cancele los haberes correspondientes al mes de abril para todos los trabajadores de la Administración Pública.

Hoy se terminaron de cancelar los salarios del tercer rango, y se espera que en las próximas horas haya novedades respeto al cuarto rango, ya que esto fue planteado como un requisito esencial por la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) para poder sesionar.

Condición indispensable

Esto fue confirmado ayer por el propio vicegobernador Ricardo Sastre, quien estuvo en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn para presidir el simulacro de sesión virtual realizado durante la víspera.

Tras precisar las labores que se realizaron hoy y adelantar que mañana viernes sucederá lo mismo, el presidente de la Legislatura indicó que “hay un compromiso del Ejecutivo para el día viernes (por mañana) para hacer frente al pago del rango 3 y 4 del mes de abril”. Al ser consultado sobre si ese accionar puede ser catalogado como “indispensable”, Sastre dijo: “Sí, porque es parte del acuerdo que hay con los empleados legislativos. Más allá de la virtualidad también hacen falta porque necesitamos los registros de los proyectos entrados”.

Sobre los reclamos esgrimidos por los trabajadores de la Salud durante los últimos días, el Vicegobernador reconoció que “hay una realidad que no la podemos eludir y que no podemos desconocer, que es el atraso salarial que hay. Siempre digo que no es que el Gobierno no quiere abonar los sueldos, indudablemente lo hace porque no tiene el dinero. Pero es sumamente lógico que puede hacer cualquier sector estatal que tiene prácticamente dos salarios adentro”.

El viernes, otra prueba

“Faltan aceitar algunas cuestiones, pero el viernes vamos a tener la segunda prueba. La realidad es que uno tiene que acostumbrarse a las nuevas herramientas, y salvo algunos casos puntuales donde hubo problemas de conectividad, creemos que en la segunda prueba ya vamos a estar en condiciones de simular una sesión real, admitió Ricardo Sastre, que confirmó que las fechas siguen siendo las del martes 30 de este mes de junio, y el jueves 2 de julio próximo.

Soporte que usa el Congreso

El sistema a utilizar es Webex, que es el mismo que se usa a nivel nacional en el Congreso y en el Senado de la Nación. “Incluso viene preparado para este tipo de sesiones, y con las herramientas necesarias para que un Diputado pueda simular la sesión. Pueden pedir la palabra, votar en todas las opciones posibles. Quizás debamos ajustar algunos detalles, es fundamental la utilización de audífonos con micrófono, para aislar todo tipo de sonido ambiente. Sobre todo, en lugares donde se juntan más de dos o tres legisladores para utilizar un espacio común aquellos que residen en la misma ciudad” dijo Sastre, explicando que “el viernes tendremos otra sesión de prueba, y si todo sigue dentro de lo programado tendremos comisiones el lunes y el miércoles, y sesiones el martes y el jueves de la semana próxima”.

Reestructuración y pliego de Alvaredo

En la sesión hay dos temas de importancia. Sin duda la reestructuración de la deuda que tiene la Provincia, es el que se llevará la mayoría de las miradas, pero también será tratado el Pliego del Banco del Chubut con respecto a la Presidencia de la entidad bancaria provincial, para el extraprovincial Javier Alvaredo.

“La próxima prueba virtual la llevaremos adelante el viernes sobre el mediodía, y ya fueron informados los diputados. Además, se trabaja en poder transmitir en vivo las sesiones virtuales mediante plataformas digitales que estén al alcance de todos los vecinos”, cerró Sastre.