Gómez Alcorta propone “un Poder Judicial con perspectiva de género»

Tras el escándalo nacional que provocó la publicación de El Diario acerca de la actuación del fiscal Fernando Rivarola en torno a la causa conocida como “La manada de Chubut”, este sábado arribo a Rawson la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, quien participó de una amplia y apretada agenda política y social con parte del Gabinete de Chubut y movimientos feministas de toda la provincia.

La funcionaria nacional se refirió a la actuación del fiscal en la causa al señalar que “entendemos que no es un caso aislado sino el modo que trabaja el Poder Judicial por cantidad de efectos e intentamos poner en agenda la falta de mujeres en los cargos jerárquicos de este poder, la ausencia de estándares probatorios diferenciados para distintos delitos por violencia de género. La ausencia de capacitaciones, pensar en observatorios para destacar las buenas prácticas. Debemos entender que esto no es optativo, que cada poder político y judicial se trasforme o no sino, es una obligación estatal por los compromisos asumidos a nivel mundial”.