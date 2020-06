En Chubut la mitad de los comerciantes debe el alquiler de mayo

A raíz del parate económico que sufrió el sector comercial, la provincia de Chubut no constituye una excepción respecto del pago de alquileres de locales. Un relevamiento de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) expuso la difícil situación que atraviesan los comerciantes de Chubut, donde casi el 50% no llegó a pagar de manera total el alquiler del mes de mayo, y no sabe cómo afrontar el pago del mes de junio.

El informe fue realizado sobre medio millar de locales, en un escenario donde más de un sector político e institucional busca arribar a un “punto medio” donde se contemple la quita de intereses por mora, y la posibilidad de prorratear el costo del alquiler para los meses en los que ha regido y continúa en vigencia el aislamiento.

Cifras alarmantes

En este sentido, los datos de FIRA son poco alentadoras: al 15 de mayo pasado, un 34% de los comerciantes no pudo abonar el pago del alquiler de su local; otro 15% realizó un “pago parcial”, mientras que un 14% debió renegociar el contrato.

Asimismo, un 3% directamente rescindió el contrato de alquiler, y en esta categoría, la totalidad de los casos fue por “cierre obligado de negocio”.

Un 48% restante sí pudo afrontar el pago del alquiler mensual durante el mes de mayo, constituyéndose como poco menos de la mitad que se encuentra “al día”.

Rupturas de contrato

Esta semana, concejales del bloque oficialista en Puerto Madryn remitieron una comunicación al Gobierno Nacional, dando cuenta de la situación que se vive a nivel local y solicitando “se arbitren medidas tendientes a impedir la ruptura de contrato de locación, buscando readecuar las prestaciones a través de un ejercicio de esfuerzo compartido que asegure la razonabilidad y la equidad entre las partes contratantes y permita volver a discutir los términos y las condiciones que se hubiesen pactado oportunamente”.

Desalojos suspendidos

Como fundamento, el autor del proyecto, concejal Dardo Petroli, recordó que “a través de los DNU 320/20 el Gobierno Nacional estableció la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles detallados con claridad en el Artículo 9 del citado decreto” y que “también se dispuso, en forma temporaria, la prórroga de la vigencia de los contratos de locación hasta la misma fecha, con acuerdo de la parte locataria”.

“Nadie se va a salvar solo”

Por otro lado, plantearon los ediles que plantearon que “nos ocupa entendemos que debe reinar la razonabilidad y la equidad entre las partes contratantes y con esos principios volver a discutir los términos y las condiciones que se hubiesen pactado oportunamente, porque hoy reina para todos una misma incertidumbre” y pidieron tener en claro que “que una parte sin la otra no podrán redefinir el futuro de sus economías, ni de la economía local en general, es una situación límite en la que nadie se va a salvar solo”.