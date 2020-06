El Municipio de Trelew sigue distribuyendo 7.000 viandas diarias

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, planteó ante el gobierno provincial la situación de la obra pública en la localidad valletana y sobre las actividades que buscarán reactivar en los próximos días

El jefe comunal manifestó su preocupación por la situación que se está viviendo ante la paralización económica y señal de ello es el incremento de la demanda de asistencia social, al punto que el Municipio distribuye 7.000 viandas diarias.

Maderna explicó que “estuvimos viendo los avances sobre las futuras obras para la ciudad de Trelew, que tiene que ver con proyectos de cordones cunetas, reparación de escuelas y el programa de viviendas”.

Además, Maderna manifestó su preocupación por “las obras que están por culminarse” porque “esto dejaría a personas sin trabajo, principalmente a trabajadores de la construcción. Vimos cómo podemos ir con un paliativo acompañando a estas personas dentro de lo que es el marco laboral”.

“La obra pública genera una fuerte inyección en el sistema económico de la ciudad, principalmente en comercios y servicios”, apuntó el Intendente de Trelew.

Reconoció la crisis

Al ser consultado sobre la situación comercial que está viviendo la localidad valletana y la gran cantidad de locales que tuvieron que cerrar sus puertas, como consecuencia de los efectos de la pandemia, el mandatario local reconoció dicha realidad y dijo que por eso es “la urgencia de poder avanzar, poder dar la apertura y poder avanzar en el plan de obras públicas”.

“Va todo de la mano y es necesario poder hacerlo lo más rápido posible, porque sí hay caída y tenemos cierre de comercios, no lo podemos negar”, afirmó el Intendente de Trelew.

En otro orden, Maderna sostuvo que diariamente se están otorgando, en promedio, 7.000 viandas para las personas más necesitadas. Esto representa “un esfuerzo presupuestario enorme. Hay colaboración de los privados, del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional también”.

Asimismo, el Intendente de Trelew adelantó que podrán pagar el medio aguinaldo de manera íntegra y no en cuotas como se hará en Nación y en Chubut. “Todavía no tenemos la fecha definida porque no queremos fallar en el día, pero sabemos que eso inyecta dinero en la circulación de la ciudad”, precisó.

Locales gastronómicos

Sobre la posibilidad de que reabran los locales gastronómicos en Trelew, Maderna afirmó que esperan que este fin de semana ya se pueda reanudar la actividad, aunque no descartó que el retorno se concrete los primeros días de la semana próxima.

No obstante, solicitó que se cumplan con todos los controles y con todos los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Ahora están a la espera de las respuestas correspondientes de las dos carteras antes mencionadas.

En cuanto a los horarios en los que locales gastronómicos reabrirían sus puertas, se estima que de domingo a jueves la apertura sería hasta las 23:30, mientras que los viernes y sábados sería hasta las 00:30.