El Dr. Bilardo no tiene COVID-19

A través de un tweet publicado por su hermano Jorge, se confirmó que Carlos Bilardo, DT campeón con la Selección Argentina en México 1986, no tiene COVID-19.

El pasado sábado, el mundo del futbol se entristeció al conocer la noticia de un ahora falso positivo de Coronavirus indicado al “Narigón”. Sin embargo, ayer a partir de la red social Twitter, se informó la falsedad del dato y se atribuyó la responsabilidad del laboratorio encargado del estudio.

Hubo un error en el testeo y Bilardo no está infectado

“Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó”, indicó en su red social Twitter, Jorge Bilardo, el hermano de Carlos Salvador Bilardo, el ex entrenador de la Selección Argentina de Futbol campeón en 1986.

El pasado sábado había trascendido el “positivo” de “El narigón” en un testeo realizado en el geriátrico donde estaba hospedado; ante el contagio confirmado de uno de sus cuidadores. Sin lugar a dudas, la noticia estremeció y conmovió al mundo futbolístico, ante el cariño y respeto que se tiene para con el DT ex Boca Juniors, Estudiantes de La Plata entre otros clubes.

Sin embargo, el domingo en la tarde –noche, su hermano se encargó de desmentir la noticia, indicando responsabilidad al laboratorio encargado del estudio al decir además que “el laboratorio muy famoso se equivocó. Es para matarlos, casi seguro vuelve al mismo lugar”.

Bilardo, estaba hospedado en un geriátrico, en el cual hubo un rebote de COVID-19, donde se presumió que uno de sus cuidadores lo había contagiado. Al realizarse testeo, el viernes a última hora de indicó el positivo del “Doctor”, aunque se agregó que estaba asintomático, según contaron sus familiares.

Sin embargo, luego de haber sido trasladado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento; llegó la información compartida por su hermano Jorge en la tarde del domingo, la cual terminó por alegrar a los seguidores del futbol ante el buen estado de salud del entrenador.