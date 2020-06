El boxeo llegó al COSE con Peláez como entrenador

El reconocido entrenador de atletismo esquelense, Rodrigo Peláez, volvió a desarrollar una de sus grandes pasiones como coach, como lo es el boxeo.

Por iniciativa propia, comenzó a trabajar con chicos alojados en el COSE, con la idea de ayudarlos a encarrilar su vida personal.

Peláez vuelve al box para ayudar a la inclusión social

El profesor Rodrigo Peláez, es reconocido en Esquel y toda la provincia por su excelente trabajo como formador de grandes atletas de alto rendimiento como lo han sido Karina Neipán, “Lalo” Ríos o en la actualidad Eulalio “Coco” Muñoz.

Sin embargo no muchos recuerdan que varios años atrás también trabajó como entrenador de boxeo, “mi otra gran pasión” y fundó lo que hoy es la Escuela Municipal, realizando una gran labor y hasta logrando un campeón argentino como lo fue Gabriel “Peke” Castillo en 2009.

En diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, contó que “yo hace varios años atrás estuve trabajando acá en Esquel con el boxeo. Primero con una escuela independiente, que después se terminó transformando en municipal. Debido a que yo me dedicaba más a ser entrenador en atletismo, los tiempos no me daban y era muy difícil estar en las dos actividades, asique tuve que dejar el boxeo”, reveló el entrenador en el inicio de la charla con el área de prensa de Chubut Deportes.

Hoy si bien está netamente focalizado en el atletismo y sobretodo en el trabajo con «Coco» Muñoz (Clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio), decidió volver al ruedo del boxeo, mostrando su costado más humano, para dar una mano a quienes más lo necesitan: “recientemente, viendo algunas cuestiones de chicos de Esquel que se encontraban sin contención y varios en conflictos con la ley, se me ocurrió de poder colaborar mediante la actividad del boxeo y lo empecé a hacer dentro del COSE (Centro de Orientación Socio Educativo) con chicos que se alojan allí”.

Agregó en este sentido que la idea es “poder dar una mano y que puedan practicar boxeo, pero no de manera competitiva, sino usarlo como una herramienta de inclusión social, para estos pibes que lo necesitan. Después, si hay algún talento que pueda ser considerado, será destinado a alguna de las Escuelas municipales de la ciudad”.

“Pueden ser alguien en la vida” destacó el entrenador, sumando que “mi idea no es abrir una escuela de boxeo, ni volver a entrenar boxeo, sino como dije antes, ayudar a estos chicos que están en conflicto con la ley y poder darles una mano, poder brindarles confianza e intentar que ellos vean que a través de cosas buenas, pueden ser alguien en la vida”.

Respecto a los días que se desarrolla esta actividad, indicó que “por ahora y por la situación de la pandemia, estamos yendo dos veces por semana pero queremos más adelante poder agregar tres estímulos semanales. Como yo soy profesor de atletismo, la idea es que los chicos puedan el resto de los días entrenar la parte física e integrar las dos actividades”.

“Es un proceso que hace poco iniciamos, pero con muchas ganas y espero podamos ver los frutos en un tiempo”, finalizó.