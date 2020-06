Diputados reclamaron al Gobierno un plan para salir de la crisis

Tras varias idas y vueltas, finalmente ayer al mediodía se concretó la sesión en la Legislatura de Chubut. En la misma, los diputados aprobaron el endeudamiento por 5.000 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario, dinero que se utilizaría esta semana para avanzar con el pago de los salarios adeudados, recordando que a algunos empleados públicos aún no se les cancelaron los haberes de marzo.

Si bien los legisladores apoyaron la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, desde los bloques opositores se lanzaron duros cuestionamientos contra el gobernador Mariano Arcioni. Principalmente, las críticas se basaron en la falta de un plan para salir definitivamente de la crisis económica y financiera y también en seguir utilizando el endeudamiento para poder pagar sueldos de los trabajadores de la Administración Pública.

En tanto que los conflictos con los trabajadores de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) pudieron verse también en el medio de la sesión. Lo que ocurrió fue que en plena actividad parlamentaria, se retiraron del recinto los taquígrafos. Esto produjo que se frene la sesión, la cual se retomó minutos después.

Sin rumbo definido

Uno de los más críticos a la administración de Arcioni fue Carlos Eliceche, diputado del Frente de Todos. En su alocución, expresó su descontento por el reparto a las distintas localidades. “Nos hubiese gustado que el Gobernador hubiese coparticipado a los municipios y a las comunas rurales, tal cual se hace la distribución de la coparticipación, llevando adelante el 11,8%”, dijo.

Además, el legislador también dijo que “queremos dejar en claro que, más allá del alivio que puedan generar estos fondos, no encontramos un proyecto o un plan de gobierno que nos permita vislumbrar cómo salir adelante, cómo va a cambiar esta situación”, apuntó.

Defensa de Pais

A su turno, el presidente del bloque Chubut al Frente, Juan País, defendió las gestiones del Poder Ejecutivo y pidió “resaltar lo que significa este acuerdo, no solamente en términos económicos, sino político. Claramente ha sido un apoyo expreso del Gobierno Nacional. Lógicamente que esto no soluciona los problemas de la Provincia, pero es un comienzo”.

En respuesta a lo esgrimido por Eliceche, dijo que la decisión de Arcioni de distribuir a los municipios los 350 millones de pesos de estos fondos que ingresarían a la Provincia fue luego de “acuerdos que fueron suscriptos por todos los intendentes manifestando su conformidad”.

“Como todos sabemos, Chubut es una de las pocas provincias, sino la única, que tiene delegada la recaudación de Ingresos Brutos en los municipios. Esto hace que no debamos aplicar siempre la misma lógica en la distribución de fondos”, precisó.

Endeudamiento para pagar sueldos

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, también marcó su apoyo a la iniciativa que se aprobó en la víspera, aunque volvió a cuestionar la decisión de seguir tomando deuda para poder cancelar los salarios de los trabajadores estatales.

Además, consideró que las “decisiones desacertadas” del Gobierno de Chubut fueron las que generaron que “el gasto público sea mayor al ingreso”. “Deben impedir, el Goernador y sus ministros, que se siga aumentando el gasto púbico”, pidió el diputado opositor.

“Queremos que esta provincia sea una provincia viable, para dejar de estar todos los meses hablando cuando se van a pagar los sueldos a los trabajadores estatales”, apuntó Pagliaroni, al mismo tiempo que cuestionó que “si creen que gobernar es ser un ‘paga sueldos’, están equivocados. Tenemos que apoyar al sector productivo”.