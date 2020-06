Desatinado

Este viernes, después de hacer esperar a la prensa por más de media hora, el gobernador Mariano Arcioni arribó al Salón de los Constituyentes para encabezar una conferencia de prensa donde no abundaron las buenas noticias. Dada la situación que atraviesa la provincia no había gran expectativa respecto de los alcances de la conferencia, a excepción de las confirmaciones sobre casos de COVID-19 y el pago de salarios a estatales. Así las cosas, Arcioni no sólo llegó tarde a la cita, sino que con total desparpajo abrazo efusivamente al ministro de Seguridad Federico Massoni felicitándolo por su cumpleaños, incumpliendo con el distanciamiento obligatorio ante la atónita mirada de los presentes, particularmente el Ministro de Salud.