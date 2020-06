“Desahogo sexual”: el repudio al fiscal Rivarola fue tendencia en redes

Múltiples manifestaciones de repudio e indignación pública provocó este miércoles en redes sociales, la resolución del fiscal Fernando Rivarola, publicada por El Diario, que reveló el acuerdo de juicio abreviado con una baja de calificación legal para los acusados de violar “en manada” a una menor en 2012, en el que describe el hecho como “desahogo sexual doloso”.

La polémica resolución provocó reacciones de rechazo en todo el territorio nacional, y el contexto fue aún más controversial debido que tuvo amplia repercusión en ocasión de conmemorarse cinco años de la primera marcha por “Ni Una Menos”.

Catalogando la violación en manada como “desahogo sexual”, Rivarola evidencia no solo una profunda falta de empatía con la víctima, sino que en su rol de fiscal en lugar de procurar la condena en juicio decide beneficiar a quienes debe acusar.

Miles y miles de personas se expresaron este miércoles a través de redes sociales para repudiar la decisión del funcionario judicial que deriva en que los acusados del brutal crimen no vayan a prisión.

Indignación

Dirigentes políticas, sociales y sindicales, no se hicieron esperar con su reclamo. En Chubut, concejalas, diputadas y militantes por los derechos de las mujeres manifestaron su “más rotundo repudio a la decisión adoptada por el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola quien luego de un año y medio de proceso judicial y luego de haber escuchado a más de 60 testigos que sostenían la versión de la víctima”.

En el mismo sentido se expresaron dirigentes nacionales cómo María Eugenia Vidal a través de su cuenta de Twitter: “A cinco años de la primera marcha por #NiUnaMenos, un fiscal cataloga una violación en manada como DESAHOGO SEXUAL. Esto no es justicia; es machismo en su máxima expresión”, afirmó.

Colectivos feministas encabezaron el reclamo y lo llevaron a las calles de Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia, entre otras ciudades para exponer lo que evidencia la “impunidad del poder”.

Explicación de Fiscalía

Rivarola intentó explicar a través de un comunicado la actitud de los jóvenes que cometieron un abuso en Playa Unión, en un caso que se conoce como “La Manada de Chubut”.

Textualmente, según el Ministerio Público Fiscal, “en palabras simples, el abuso sexual es justamente un conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. Eso es dolo.

Y afirma que el uso de la frase “desahogo sexual doloso”, resume lo que escribimos en varios renglones al comienzo de este párrafo, fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho que conocen el alcance el término dolo. En las audiencias orales y públicas, la Fiscalía en particular y los operadores del sistema penal en general, procuran en sus planteos y resoluciones, aclarar los términos legales para que se comprendan por quienes no son abogados”.

Rivarola dijo que no iba a realizar declaraciones públicas por el momento.

