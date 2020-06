Cientos de estudiantes no pueden acceder a las plataformas virtuales

Cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio varias entidades se vieron obligadas a cerrar sus puestas y a plantear un cese en sus actividades. Otras tuvieron que volcarse a las nuevas tecnologías para intentar continuar con su vida “habitual”. Un claro ejemplo de este último grupo son los establecimientos educativos, que dieron un giro hacia las aulas virtuales para continuar con el dictado de las clases.

Tanto las escuelas primarias y secundarias, jardines y las casas de estudio de niveles terciarios o de grado tuvieron que recurrir a distintos mecanismos para seguir con el desarrollo de los programas pedagógicos.

No obstante, ante este objetivo se presentan distintos inconvenientes. Por ejemplo, en Chubut hay un impedimento preponderante para la utilización de estos mecanismos, ya que es una de las provincias en la que mayor porcentaje de la población carece de acceso a internet. Esto provoca que muchos estudiantes puedan seguir con las clases virtuales y acceder a la bibliografía correspondiente, pero otro grupo queda rezagado y sin las mismas posibilidades.

Fuentes consultadas por El Diario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad de Chubut afirmaron que en este contexto se optó por las clases virtuales y, de hecho, algunas cátedras optaron por la posibilidad de realizar evaluaciones a través de videoconferencias. Pero aquí apareció nuevamente un grupo de personas que queda al margen de este tipo de posibilidades por no contar con acceso a la red.

En este contexto, resulta que un gran porcentaje de los estudiantes de los distintos centros de estudios no tiene conocimientos como para poder acceder a las aulas virtuales, ni tampoco los elementos necesarios como para poder hacerlo. Así, muchos jóvenes que tienen como finalidad avanzar en sus carreras no pueden hacerlo por los problemas de conectividad que hay en la Provincia.

En este contexto vale recordar que aunque hay cierta creencia de que el acceso a internet es prácticamente un hecho, los datos marcan una realidad totalmente distinta. En Chubut, por ejemplo, más de la mitad de las familias no cuenta con este servicio. En tanto que según las estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 65,7 de cada 100 hogares argentinos cuentan con internet fija, aunque en algunas provincias la cifra no llega ni al 50%, como es el caso de Chubut.