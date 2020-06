Cerdá: “Con la suba de equipos de PAE comienza la reactivación petrolera”

El ministro de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut, Martín Cerdá, adelantó que la industria petrolera comienza a restablecerse en un escenario más favorable. Y resaltó el acuerdo firmado por la empresa Pan American Energy que determina la subida de equipos petroleros y una “vuelta” a la actividad para numerosos trabajadores.

Junto con Petroleros Privados, el Sindicato Jerárquico; Camioneros, la UOCRA y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia; el Gobierno de la Provincia monitoreó el avance de la negociación que derivó finalmente en la decisión de reactivar la perforación petrolera en la cuenca del Golfo del Golfo San Jorge. “Es positiva la suba de equipos porque comienza con ésta reactivación, la mejora de la actividad ya que en una primera etapa serán 10 work-over y 6 equipos de perforación con lo que se comienza a dar dinamismo a gran parte del sector”, admitió Cerdá.

El funcionario reconoció que éste acuerdo involucra también al sector de las empresas de servicio que se habían visto impactadas durante la pandemia. “Este es otro aspecto positivo y que es para valorizar desde el punto de vista de la producción para que la misma nunca se haya caído. Necesitamos de la perforación para poder seguir mejorando”, remarcó.

“Obviamente esto genera un alivio en el sector gremial que también viene haciendo un esfuerzo, con gente en la casa y con disminución de salarios. Estas acciones permiten que todo empiece a recomponerse desde el trabajo y los ingresos de los trabajadores. Éste es también otro aspecto para resaltar”, señaló.

Producción

Respecto a la posibilidad de reactivar la producción hidrocarburífero, el funcionario indicó que se está trabajando “con el resto de las operadoras para que de a poco se pueda también volver a levantar la actividad en los otros yacimientos de la provincia”.

“De a poco -destacó Cerdá- el panorama comienza a mejorar posiblemente no con la celeridad que quisiéramos. Son signos que ayudan a que todo pueda volver a la normalidad con el agregado de que si bien, el petróleo no llegó al precio del barril que teníamos a principio de año, está subiendo. Veremos cómo sigue el tema de la pandemia en el país. La evolución también nos permitirá volver a la demanda de combustible que teníamos. Todo indica que si no hay sorpresas, a fin de año estaríamos con una actividad normalizada”, concluyó.