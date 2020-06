Capacitan en grooming a personal de Fiscalía

El personal de la Fiscalía de Chubut recibió una capacitación especial sobre “grooming” a cargo de la especialista doctora Catalina Neme. Prevención, análisis del tipo penal y estrategias de investigación en miras al juicio oral, fueron las temáticas sobre las que versó el curso online.

La profesional es Secretaria de 1ª Instancia en la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de CABA, a cargo de la doctora Daniela Dupuy, Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales, título otorgado de forma conjunta por las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, Barcelona, España, Especialista en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, docente e investigadora. La organización y moderación de la charla estuvo a cargo del fiscal Carlos Richeri.

La capacitación

La Unidad Especializada a la que pertenece Neme investiga delitos y contravenciones vinculados a Grooming, accesos sin autorización a un sistema o dato informático difusión no autorizada de imágenes o videos íntimos con contenido sexual, entro otros. Entre sus funciones está la de capacitar a operadores judiciales, concientizar a niños/as, adolescentes y padres, profundizar mecanismos de cooperación internacional y actuar de manera coordinada con las fuerzas especializadas.

Al definir “grooming”, se refirió al contacto por medios tecnológicos con niños/as y adolescentes, un contacto con contenido erótico o sexual, que suele ser la antesala de delitos contra su integridad sexual. El groomer es un adulto que usa un perfil falso o aprovecha la relación de cercanía con el niño niña o adolescente. Hace un primer contacto en el que trata de romper la barrera de desconfianza del niño para ingresar en su perfil digital. De allí extrae información que le será de utilidad para avanzar en la segunda etapa: el proceso de seducción.

El adulto se acerca a la víctima obteniendo información clave del menor, conociendo acerca de sus intereses personales, sus gustos. El groomer puede tener un promedio de 200 niños en su lista de posibles acosados.

Es fundamental la prevención

Neme indica que la prevención es fundamental y para esto es necesario tomar medidas de seguridad. Se debe modificar el ámbito de oportunidad para cambiar la percepción del groomer e incidir en su conducta; percibiendo que su objetivo no es fácil, aumentando el riesgo que sea individualizado, reduciendo los beneficios de su accionar (medidas de protección tecnológicas de las víctimas, sistemas de vigilancia, información) La inexistencia de estas medidas de tutela convierte a la víctima en un objetivo adecuado, y fácil de perpetrar el ataque.

Recomendaciones elementales

“No hagan en internet lo que no harían lo que harían en la vida real”. Así como no se abre la puerta de casa a un desconocido que toca timbre, tampoco se debe aceptar la solicitud de amistad de un desconocido por más que su apariencia no genere alertas.

Es necesario fomentar la cultura de la autoprotección y saber que una vez que la información salió de su ámbito y fue compartida perdieron el control. El alerta es pensar “si esto llegara a las manos de un desconocido ¿te gustaría que lo tenga?”

En la misma línea las recomendaciones de los especialistas es que no suban fotografías donde se puedan ver datos de su domicilio, de la escuela a la que asisten, etc.