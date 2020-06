Biss abogó por la expansión de la industria naval en Rawson

Proyectado como una herramienta de desarrollo productivo, basado en una estructura económica sólida, el intendente de Rawson, Damián Biss, consideró que “los astilleros son una industria incipiente” y “para la diversificación de la economía de la ciudad”. El mandatario municipal, acompañado de funcionarios municipales, recorrió este viernes varios talleres de armado y desguace de embarcaciones del puerto capitalino, y valoró las inversiones que posibilitan la generación de empleo.

El titular del Ejecutivo local, aprovechando la visita a los astilleros, destacó el proceso de reindustrialización de la materia orgánica marina desecha, que es reciclada para compost y su posterior fertilidad al suelo. Sobre el particular, ya existe un proyecto de sembrado en un sector de Playa Unión

Luego de la recorrida mañanera, Biss señaló que “los astilleros son para nosotros una industria incipiente, que no tuvo el acompañamiento necesario en los últimos años”. Destacó que “vienen trabajando construyendo distintas embarcaciones para nuestra flota”.

“La idea es que nuestra industria se expanda, porque creemos que es una de las cuestiones positivas que va a tener el puerto a futuro. Apuntamos a un sector que genere mucha mano de obra”, teniendo presente que “es parte del valor agregado que creemos que hay que darle a la pesca”, explicó el intendente.

Y refirió que “nuestra presencia está sujeta a darle un impulso, un acompañamiento distinto a esta industria, que es una de las herramientas de desarrollo que tendrá Rawson”.

Gesto noble

El responsable de uno de los astilleros emplazados en la costa ribereña, Daniel Nogales, destacó que “valoramos la acción municipal de visitarnos, porque en estos tiempos uno escucha que la parte pública sin el sector privado no puede existir, y viceversa. En realidad, estamos trabajando, empujando, pero si no tenemos el apoyo del municipio quedamos a mitad de camino en un montón de cuestiones, que a veces desconocemos”.

“Y gestiones como las que está haciendo Damián (Biss), por ejemplo créditos para las PyMEs, o el dragado del río, a uno les dan ganar de seguir”, indicó Nogales al recordar que “en gestiones anteriores no pudimos tener ese acercamiento, tal vez fuimos 30 veces al municipio y no tuvimos respuestas. Ahora, que el municipio venga acá, es como tenerlos a disposición, y queremos que ellos sepan que estamos disponibles”.

Compost

En otro orden, el intendente agradeció el compromiso empresarial de varias unidades productivas asentadas en Rawson y Playa Unión, pero en el caso de uno de los astilleros valoró la viabilidad de una alternativa para el tratamiento de los residuos sólidos de los desechos del langostino. Explicó que “tienen un emprendimiento a unos kilómetros de acá, donde se está haciendo compost”.

Puntualizó que “en un sector, que divide Puerto Rawson con la zona sur de Playa Unión, hay proyectado un cordón forestal a través del compostaje mencionado”; que resulta “una noticia auspiciosa porque los desechos de pescado durante mucho tiempo fueron materia de discusión, ahora, mediante un tratamiento responsable”, se puede generar un arbolado que variará el aspecto visual de algunos puntos del balneario.

Propuesta

Nogales, por su parte, comentó que el proyecto de reutilización de material desechable de langostino surgió en 2017, junto con representantes universitarios. “Hoy estamos haciendo compostaje, y avanzando en unas pruebas para incurrir en las técnicas de biogás, es decir, producir gas a partir de la descomposición del residuo”, subrayó.

“La idea es, con la reutilización de este residió, ofrecer al municipio o chacras el producto terminado. Con la gente del municipio surgió la idea de un cordón forestal, y nosotros pusimos a disposición este compost para poder darle fertilidad a ese suelo y concretar este proyecto”, relató.

“En este astillero vamos a poner 350 árboles, son estacas de 2,50 a 3 metros, árboles crecidos que se ponen bajo la técnica de esqueje. Se enraíza y se plantan. Y en el cordón forestal, un espacio de alrededor de 2 kilómetros, estimamos plantar más de 3 o 4 mil árboles. La idea es poner especies nativas”, concluyó el empresario.