APEL rechaza el proyecto de Pagliaroni

El Secretario General de la APEL, Ángel Sierra dijo que no permitirán que se utilicen fondos que tiene la Legislatura para funcionar, “el proyecto de ley del diputado Manuel Pagliaroni para echar mano a la caja del Poder Legislativo que ronda los 40 millones para pagar sueldos es una locura”,

Sostuvo que es algo similar de lo que Arcioni quiso hacer con el dinero que tiene guardado el Superior Tribunal de Justicia y que ese poder no lo aceptó, “aquí hay unos 40 millones que no son para sueldos, es para el funcionamiento del Poder Legislativo, dinero que ingresa por la ley de goteo y que no se usa porque hace tres meses que no se trabaja”.

Sierra les agradeció a los diputados la predisposición por el proyecto de ley “que no lo tenemos y que dicen haber redactado, pero es una solución a 20 días y después volveremos a caer en lo mismo vaciando la caja que hoy tenemos para que funcione este poder”.

Indicó que ellos quieren que el Poder Legislativo funcione, “en base a esto juntamos a todos los diputados y le pedimos responsabilidades y que intervengan ante el Ejecutivo provincial para buscar una solución y que funcione de una vez por todas este poder”.

Buscar acuerdos

Luego de la sesión legislativa, el vicegobernador Ricardo Sastre como los diputados se reunieron con el Secretario General de la APEL, Ángel Sierra para buscar algún acuerdo, un compromiso concreto por parte del Poder Ejecutivo para que funcione el Poder Legislativo.

“No podemos seguir de la manera en que estamos”, dijo Sierra al explicar que el lunes se reunieron con el Secretario General de la Gobernación, Eduardo Meiszner con quien habían llegado a un acuerdo, “pero a la tarde me llama porque Arcioni no estaba de acuerdo”

Sobre la criticas que sufrió por parte de algunos sindicalistas, Sierra sostuvo que nunca dijeron que no iban a trabajar “queremos un acuerdo para continuar de ahora en adelante, la semana que viene hay sesiones ordinarias y si no buscamos previsibilidad de manea seria es difícil que la Legislatura empiece a funcionar y con la respuesta que tuvimos seguro no funcionará porque hay manoseo y tomada de pelo a los empleados del Poder legislativo”.