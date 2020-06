Agüero sufrió una lesión en su rodilla

El pasado lunes, en el juego del Manchester City frente a Burnley y por la Premier League, el delantero argentino Sergio “Kun” Agüero, sufrió una dura lesión.

El atacante argentino Sergio “Kun” Agüero, sufrió el pasado lunes en el juego de su equipo, el Manchester City ante Burnley, una lesión en su rodilla izquierda: los primeros pronósticos, llevaban a la preocupación, pero finalmente tras estudios, no revisten gravedad, por lo que podría evitar una operación.

El ex Independiente sufrió la rotura de un menisco de su rodilla izquierda, que lo hará quedar fuera de las canchas durante un período de cinco a seis semanas; esperándose poder evitar la operación de esa dolencia.

Será evaluado en Barcelona, por el equipo del doctor Ramón Cougat, y no se descarta que pueda evitar la operación y ser tratado con plaquetas. El jugador ya se comunicó con el doctor Martínez, de la Selección Argentina, para tenerlo al tanto de su dolencia.

Vale remarcar que Agüero ya se sometió a una operación similar en la antesala del Mundial de Rusia 2018. En aquella ocasión, el jugador se realizó una artroscopia en la rodilla izquierda, que también fue en España.

El mismo futbolista, en su red social Twitter (en @sergiokun) , donde mayor interacción tiene con sus seguidores y fanáticos, se expresó al decir que “Los estudios que me realizaron esta mañana confirmaron una lesión en la rodilla izquierda. Una lástima pero estoy de muy buen ánimo para afrontar todo y volver de la mejor manera posible. Gracias a todos por los mensajes!”.