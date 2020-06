A través del Consejo Federal, los árbitros recibieron capacitación

El pasado día viernes, con una numerosa participación, se realizó la capacitación de actualización de reglas de Juego, organizada por el Consejo Federal del Futbol Argentino.

Por parte del Departamento Arbitral del ente afista, más de 150 jueves fueron parte del evento, como representantes de la región patagónica.

Con conocimientos actualizados

Con más de 150 participantes, este viernes se realizó la Actualización de Reglas de Juego 2020-2021 para árbitros de la Región Patagónica organizada por el Departamento Arbitral del Consejo Federal de AFA.

El encuentro virtual fue a través de la aplicación Zoom y estuvo encabezado por el Secretario General del Consejo Federal de AFA y Presidente de la Liga del Valle, Javier Treuque, y el presidente del Departamento Arbitral del CFFA, Gustavo Bassi, acompañado por los jueces, Juan Pablo Pompei, Sergio Pezzota, Diego Altamirano, Marcelo Aumente, Gustavo Rossi, Darío García y Adrián Fonzo.

En la presentación, el Secretario General del CFFA y Presidente de la Liga del Valle, Javier Treuque sostuvo que “es muy importante la presencia y participación del Departamento Arbitral para el Consejo y las ligas del interior”.

Además, señaló que “el aporte es muy grande y esta capacitación para el sur del país, con la presencia de todos los instructores nos motiva y nos incentiva a seguir trabajando con los chicos que realmente quieren crecer”.

Continuando, el presidente del Departamento Arbitral, Gustavo Bassi remarcó el trabajo desde el CFFA y señaló que “la conducción nos da todas estas herramientas para que lleguemos a todos los árbitros del interior, para que todos se capaciten y me gustaría que ustedes lo transformen en una vocación para llegar al máximo nivel y seguir progresando”.

“El año pasado Miguel Savorani, árbitro de Chubut, llegó a primera división y ustedes deben entender que trabajando y con mucho empeño y sacrificio también pueden lograrlo”, agregó el ex árbitro.

Asimismo, Bassi manifestó que “es un momento muy lindo para el arbitraje del interior y hay que aprovecharlo, estar al lado de los árbitros para ver sus necesidades y aportarle no solo elementos arbitrales sino conocer también las preocupaciones”.

Con disertantes de roce internacional

La primera parte de la capacitación estuvo bajo la disertación del árbitro internacional FIFA, Darío Herrera y el asistente internacional FIFA, Facundo Rodríguez, respondiendo las preguntas de los participantes y conociendo como fue su camino para llegar a donde están hoy.

Luego se realizó la parte pedagógica, a cargo de los instructores y la temática de la capacitación toca aspectos de reglamento técnico y sus modificaciones y reglas de juego.