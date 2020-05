NACIÓN EXIGE GARANTÍAS A LAS PETROLERAS QUE NO DESPEDIRÁN TRABAJADORES

A comienzos de mes, el Gobierno Nacional se comprometió a la creación del “barril criollo”, con el fin de garantizar una determinada cantidad de ingresos a las provincias que cuentan con la explotación de petróleo como uno de sus principales recursos, tal como es la situación de Chubut.

El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Martín Cerdá, confirmó que aún no se firmó el DNU por el barril criollo. “Hemos consultado y no tenemos respuestas sobre los motivos por las cuales se demora”, sostuvo el funcionario.

No obstante, esta postergación por parte del Poder Ejecutivo nacional genera preocupación en los distritos petroleros. Al respecto, vale recordar que la administración de Mariano Arcioni sufrió una merma más que considerable en el concepto de regalías hidrocarburíferas.

Estaba previsto que ayer lunes comience a implementarse esto, luego de que el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, le haya presentado un borrador de la iniciativa a los gobernadores de las correspondientes provincias.

Lo que sucede ahora es que la administración de Alberto Fernández les pidió a las empresas del sector garantías de no despedir personal y hacerse cargo del pago de la totalidad de los sueldos, algo que actualmente no está sucediendo. Vale recordar que hay miles de trabajadores con jornadas reducidas y otra gran cantidad tuvo reducciones en sus haberes.

El Gobierno Nacional también pretende regular el acceso al mercado oficial de cambios, en sintonía con lo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le viene exigiendo a otros sectores.

La idea era establecer el valor para la producción local de petróleo en 45 dólares el barril, quitar las retenciones a la exportación, frenar la importación cuando haya excedente productivo y se congelar los incrementos de los impuestos al combustible hasta el 1 de octubre.