¿Por la pandemia serán los mozos los primeros en ser reemplazados por robots?

Más allá de las novelas de Asimov y del cine de George Lucas, el irrefrenable avance de la tecnología ha provocado que al ser humano cada vez le resulte menos extraño el empleo de robots. Unos dispositivos que prometen volverse especialmente populares en el futuro más próximo, y en parte gracias a la pandemia.

Corea del Sur, uno de los países que más expuesto estuvo en un primero momento al coronavirus debido a su proximidad con China, es una de las grandes potencias en lo que al uso de estos asistentes se refiere. Ahora, mientras la población del estado asiático trata de recuperar lentamente la normalidad que el virus le arrebató, los robots asistenciales se han descubierto como un medio para que los trabajadores no se expongan de forma innecesaria al contagio. En una cafetería de la ciudad de Daejeon se está empleando un robot camarero que no solo es capaz de recoger los pedidos de los clientes que ocupan las mesas, sino también de prepararlas y servirlas. “Aquí está su café con leche de almendras Rooibos, disfrute. Es aún mejor si lo agita”, comenta el dispositivo mientras entrega una bebida, según recoge Reuters.

“Nuestro sistema no necesita aportes de las personas desde el pedido hasta la entrega, y las mesas se organizaron escasamente para garantizar que los movimientos de los robots sean suaves, lo que encaja perfectamente con la actual campaña de ‘contacto’ y distanciamiento”, afirma Lee Dong-bae, director de investigación de Vision Semicon, la empresa detrás del desarrollo de este robot camarero.

El dispositivo, que no necesita que ningún ser humano lo controle, está asistido por un brazo mecánico independiente capaz de preparar 60 tipos diferentes de café. Según explican desde Vision Semicon, un pedido de siete cafés puede llevarle al sistema siete minutos entre que se solicita y el cliente lo recibe en la mesa.