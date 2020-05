DEPORTE SOLIDARIO LA HUELLA DEJADA POR SU AMIGO

La judoca Paula Pareto, continuará con los proyectos sociales que tenía a cargo el atleta Braian Toledo, a un mes de su fallecimiento.

Con el afán de continuar el legado de Braian, “La Peque” se hará cargo de los proyectos afrontados por el lanzador de jabalina, fallecido en un accidente de tránsito. Vale destacar que programa solidario está liderado por e Huella Saint Gobain y tiene a varios deportistas argentinos participando.

Acompañamiento a merenderos y sociedad de fomento

Hace algunas semanas, falleció el joven atleta argentino Braian Toledo, quien además de su profesionalismo en su especialidad, el Lanzamiento de Jabalina, lo tenía, ante su condición familiar humilde, participando de proyectos sociales acompañados por su sponsor, Huella Saint Gobain.

Ante su ausencia física, su colega deportista y amiga también, la judoca Paula Pareto continuará con estos proyectos solidarios que tenía a cargo Braian, en el programa de Huella Saint Gobain.

Pareto, que además de entrenarse en su disciplina, que la tiene expectante ante la postergación de los JJOO de Tokio y a espera de la edición 2021, también sigue cumpliendo con su profesión, la de Medica.

Entre trabajo en esta etapa de pandemia, sus entrenamientos adaptados a su hogar, Paula se comprometió a continuar con los proyectos sociales de Toledo: “es lo que él hubiese querido. Sé que no le voy a llegar ni a los talones, porque su compromiso era total. Pero al menos quiero ayudar.”.

Agregando que “acordamos con la empresa Saint Gobain para tomar la posta de sus proyectos en el programa Huella. Hablé con Graciela del merendero Los Pepitos en Merlo y voy a seguir lo que empezó en la sociedad de fomento en Florencio Varela. Porque, además, es lo que quiere la familia de Braian. Su madre y hermanos saben que es lo que a él lo hacía feliz”, le dijo al equipo de prensa de Huella Saint Gobain ante el hecho de ser ella quien continúe con el proyecto solidario de Braian Toledo.

“Era una persona única, maravillosa en todo sentido, de otro mundo. Alguien que realmente hizo sacrificios extremos, pero se mantuvo con la mentalidad y la humildad para alcanzar sus metas. Por eso no tengo más que palabras de admiración. Cuando lo cruzaba, se lo decía. Y él me decía que me admiraba a mí. Qué loco, ¿no? Hablábamos mucho, era muy cálido, siempre queriendo saber cómo estaba tu familia, lo verdaderamente importante… Por eso era diferente. Y por eso su legado va mucho más allá de lo genio que era como deportista”, sumó, con amor y admiración por su amigo.

Pareto, se entrenaba para afrontar una nueva participación olímpica, luego de su medalla de Oro obtenida en Rio 2016. Al respecto de la suspensión de Tokio 2020, contó que “se veía venir, aunque fue un golpe. Lo tomo con paciencia. Creo que la clave será lo psicológico: cómo lo afronto, porque quedaban cuatro meses y ahora son 15. Debo estar tranquila y ver cómo se sigue, sobre todo la clasificación”.

Finalizando que “si se respeta lo anterior, el ranking de los últimos dos años, yo estoy en un 90% adentro y así será más fácil. El tema si son los dos años del 2021 para atrás”.