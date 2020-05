REUNIÓ A AMPLIOS SECTORES Y PREVÉN CONVOCAR A LEGISLADORES NACIONALES

En el Centro de Retirados y pensionados de la Policía del Chubut, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, reunió a diferentes sectores con el objetivo de afrontar la crisis social, económica y laboral en busca de resultados a corto y mediano plazo, apelando al trabajo intersectorial y a las estrategias comunes. El próximo paso será convocar a legisladores nacionales radicados en Trelew, para avanzar en gestiones a nivel nacional, y ese encuentro se llevaría a cabo la semana próxima.

De la convocatoria participaron representantes de AOT, ATE, UPCN, SOYEAP, SETIA, SMATA, sindicato de Seguridad, la Universidad de la Patagonia, instituciones religiosas, cámaras empresariales, organizaciones y movimientos sociales, sectores como el gastronómico y hotelero, Cooperativa Eléctrica, diputados provinciales, concejales, emprendedores y productores del Paseo Trelew Primero, y funcionarios municipales de sectores puntuales como Desarrollo Social y Hacienda.

“Tiene que ser una mesa amplia y que no sea una reunión más, sino que tengamos cuestiones concretas. Hay muchas cosas por llevar adelante, pero hay que se prácticos y concisos, apelando a resultados en el corto y mediano plazo”, explicó el intendente Maderna.

En este sentido, el jefe comunal explicó que “el objetivo central de esta convocatoria es poder nuclear a todos los sectores que tengan un vínculo con el trabajo, con la situación social”.

Y agregó que si bien no se pueden hacer reuniones tan grandes por los protocolos de seguridad y sanidad vigentes, “es importante delinear un esquema en conjunto teniendo en cuenta las necesidades de todos los sectores, y preservar como objetivo principal las fuentes de trabajo”.

Dijo además que se pretende trabajar con propuestas específicas para coordinar entre el gobierno de la provincia de Chubut y el gobierno Nacional. “Por eso uno de los temas fue la movilización de ayer. Y tal cual como nos comprometimos presentaremos un petitorio al gobierno provincial para poder tener una articulación en conjunto y trabajar con todos los referentes buscando generar un marco de paz social, más en este contexto, con aportes de todos los sectores”, explicó.

Búsqueda de consensos

También se evaluaron situaciones respecto de solicitudes en materia tributaria, ventajas competitivas que tanto necesita el parque industrial, así como las necesidades de los diferentes sectores tanto el gastronómico, hotelero, de la construcción, las delegaciones locales de los gremios estatales también, y diferentes organizaciones sociales que están haciendo trabajos en los barrios.

“La intención es marcar un consenso y construirlo para que cuando se eleve, más allá de lo que se viene gestionando desde el orden municipal a la provincia y el gobierno nacional, estén todos los actores de acuerdo para que no nos encontremos con sorpresas, que contemos con objetivos comunes, y todos tengamos el mismo marco de participación. Principalmente porque sabemos que hay sectores que están muy complicados, principalmente los que aún están paralizados”, resumió Maderna.

Destacan convocatoria

Referentes de distintos sectores, valoraron la importancia de la convocatoria multisectorial realizada por el intendente Maderna, para analizar la situación en la ciudad y unificar criterios en la búsqueda de soluciones.

“Se acercaron todos los sectores, lo tomaron con mucho agrado, por la amplitud y pluralidad que tiene el intendente Adrián Maderna, una política pública para estar siempre en contacto con todos los sectores, no es algo nuevo es algo que viene haciendo desde hace mucho tiempo”, precisó la concejala, Lorena Alcalá.

Alcalá aseguró que la conformación de una Mesa Multisectorial permitirá “acompañar al intendente en la defensa de nuestros ciudadanos, no solo a nivel comarcal y provincial sino también nacional”.

En tanto el titular del Ente Trelew Turístico, Miguel Ramos, opinó que el encuentro de todos los sectores con el Intendente es muy importante para que cada sector comprenda que no se trata solo de las necesidades de uno u otro.

En relación al sector turístico aseguró que la situación es gravísima y se trabaja con todas las cámaras, el Ministerio de Turismo Provincial y las autoridades nacionales para poder mantener el empleo y no se caigan las empresas.

Soluciones de fondo

Mauricio Mas, referente en Trelew del Movimiento Evita valoró el encuentro y opinó que es una oportunidad para “buscar soluciones definitivas y de fondo a los problemas estructurales que tenemos hace muchos años como sociedad en general”.

“No podemos seguir sobre los mismos paradigmas económicos, tenemos que atrevernos a pensar en una nueva economía, conformar un bloque regional con todas las localidades y plantear algunas cuestiones básica, como la energía barata y la aplicación de instrumentos financieros de desarrollo”, dijo. “Necesitamos re-direccionar las fuerzas para que los niveles de desocupación y conflictividad bajen”, puntualizó.