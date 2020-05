NÁUTICA CON PROTOCOLO PRESENTADO

En búsqueda de generar una práctica responsable de la disciplina en tiempos de pandemia COVID-19, la Federación Argentina de Yachting, presentó su protocolo a nivel nacional, para poder volver a la actividad.

La normativa, adaptando los procedimientos habituales de la actividad náutica, fue el presentado ante Prefectura Naval Argentina y la Secretaria de Turismo y Deportes de Nación. Se está a la espera de su aprobación y de esa forma, poder alentar la vuelta a la rutina en las distintas provincias argentinas.

La vela quiere volver a practicar

Según indica el sitio web Argentina Amateur Deporte, hace unos días la Federación Argentina de Yachting envió un documento que fue presentado a la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Deportes de la Nación, con el argumento que su deporte es compatible con las normas frente al COVID-19.

Junto con charlas abiertas y distintos comunicados de prensa, la Federación Argentina de Yachting (FAY) se ha comprometido a que la vela pueda comenzar de a poco con la rutina de entrenamiento y de competencia.

Tal es así que días atrás se realizó un encuentro por video conferencia respecto de cómo comenzar a encarar los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028.

Siguiendo esta línea, la FAY también expresó en un documento de 7 páginas que estaría en condiciones de volver a los entrenamientos y también a la actividad deportiva. En dicho documento que será entregado a la Prefectura Naval Argentina y a la Secretaría de Deportes de la Nación por estas horas, considera que la vela “no es un deporte de contacto, no se practica con público, no aglutina a gran cantidad de personas durante su práctica, y sus instalaciones de guarda de equipamiento en general permite el cumplimiento de las condiciones que el Estado ha impuesto para desenvolverse en la vía pública durante la pandemia”.

Detalles del protocolo presentado

El comunicado también destaca distintos criterios generales y otras cuestiones metodológicas en base a los protocolos establecidos por la Federación.

En cuanto a los criterios se destacan: no dictar clases teóricas de manera presencial hasta que se reanude el sistema educativo; no se organizarán campeonatos multiclase o todo aquel que conlleve a aglutinar muchas personas; los deportistas y entrenadores no utilizarán medios de transporte para llegar al sitio convenido; en los playones de guarda, las embarcaciones en utilización deberán tener una distancia de tres metros entre cada una de ellas.

Algunas de las normas expresadas fueron consultadas con las distintas federaciones del mundo de la vela a saber sobre el trato que se le realiza a las embarcaciones para verificar las pautas a tener en cuenta a la hora de la reanudación.