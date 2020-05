FIFA analiza volver a la actividad en septiembre

Para marzo, se había programado la disputa de las primeras fechas de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de QATAR 2022, programaciones que debieron ser postergadas ante el ingreso en etapa de cuarentena por la pandemia del COVID-19.

Por ello, el 25 de junio, de cara a la reprogramación de estas instancias clasificatorias de todas las Federaciones, se reunirá el Consejo de FIFA, para definir cuándo se reiniciarán las competencias. El deseo del ente mundial, es de jugar en septiembre y la CONMEBOL analiza reprogramar para el próximo año.

¿Cuándo jugará Argentina por Eliminatorias?

«FIFA quiere que las eliminatorias empiecen en septiembre», indicó Gonzalo Belloso, director de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, según cuenta el sitio web ´Doble Amarilla´.

La pagina, indica a la vez que “la vuelta de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 genera discordia en Sudamérica. En diálogo con TyC Sports, Gonzalo Belloso, Secretario General Adjunto de CONMEBOL, explicó que la intención de FIFA es que la clasificación «empiece en septiembre y la fecha de marzo pase a 2022». No obstante, no todas las naciones están de acuerdo en el continente”.

Según pudo confirmar Doble Amarilla, “el Consejo de FIFA se reunirá recién el próximo 25 de junio en Zúrich para tratar de poner fechas firmes en medio de la pandemia del coronavirus. Pero son varias las asociaciones que consideran que junio no es el mes para tomar determinaciones en medio de la incertidumbre que genera el COVID-19 a nivel mundial”.

Además, destacó que “varios dirigentes de distintas federaciones en Sudamérica entienden que lo mejor es estirar las decisiones en el tiempo y, con un panorama más claro, colocar fechas recién para 2021”.

Vale sumar que “frente a la posibilidad de que las Eliminatorias Sudamericanas regresen en septiembre si todo se da como pretende FIFA, Ricardo Gareca, director técnico de la Selección de Perú, ya avisó que no tendría problemas en jugar con «futbolistas del torneo local»”.

De hecho, de cumplirse el deseo de FIFA, Perú seria el rival que la Selección Argentina deberá enfrentar el próximo 8 de septiembre por la 4° Fecha de la Eliminatoria, en condición de visitante; mientras que días antes, el día 3, recibiría en suelo argentino a su par de Paraguay.