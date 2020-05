ATE SE MOVILIZÓ EN COMODORO Y LEGISLATIVOS EN RAWSON

Los trabajadores de la Administración Pública continúan reclamando por las demoras considerables que se están registrando en el pago de los salarios. Tras el feriado, el martes no fue la excepción y se registraron protestas en Comodoro Rivadavia y también en la ciudad de Rawson.

En la ciudad capital de Chubut fueron los empleados del Poder Legislativo quienes se movilizaron contra los incumplimientos del Gobierno Provincial. Cuestionaron la demora en el pago de salarios y ratificaron las medidas de fuerza que están empleando desde hace largas semanas.

Por su parte, empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron protestas en el centro de la ciudad petrolera. Dentro de los cuestionamientos, pidieron que se normalicen las transferencias de haberes para los trabajadores estatales. Además, le pidieron al gobernador Mariano Arcioni que si no implementa las medidas necesarias como para resolver la situación que dé un paso al costado.

Al fundamentar la medida que se concretó en la víspera, desde ATE cuestionaron que hay empleados públicos que no cuentan con los ingresos necesarios como para hacer frente a la compra de alimentos. También indicaron que los incumplimientos del Poder Ejecutivo y la falta de respuestas está “obligando” a que los agentes de la Administración Pública salgan a las calles para manifestarse.

Vale recordar que a menos de entrar al mes de junio, todavía se adeudan sueldos correspondientes al mes de marzo. Dentro de los argumentos de los empleados públicos que se manifiestan, afirman que actualmente muchos trabajadores estatales tendrían que haber cobrado cinco salarios en lo que va del año y hasta el momento solo percibieron dos.