HASTA TANTO SE NORMALICE EL PAGO DE SALARIOS

En la mañana de ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, adelantó que las clases podrían retomarse en las provincias donde la pandemia de coronavirus esté controlada. En este grupo de distritos hasta ayer podría haber ingresado Chubut, ya que hasta que el funcionario realizó dichas declaraciones no se tenía conocimiento del nuevo caso confirmado en Trelew.

Anterior a esto también se ratificó que la actividad en los establecimientos educativos provinciales no estaría siendo analizada por los trabajadores de la educación. Lo que sucede es que los docentes siguen realizando medidas de fuerza por los incumplimientos del Poder Ejecutivo en cuanto al pago de haberes.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) ratificaron la continuidad de estas acciones, por lo que no estarían dispuestos a volver a las aulas, a pesar de las decisiones que se tomen a nivel nacional.

Vale recordar que cuando comenzó el Ciclo Lectivo 2020 en la mayoría de las provincias del país, los docentes chubutenses implementaron medidas de fuerza por la demora que había en el pago de los salarios. Ahora esta situación se agravó, ya que los plazos entre los depósitos se han extendido, al igual que el malestar de los docentes provinciales.

Declaraciones de Trotta

“Dada la circulación del virus, es probable la posibilidad de que en algunos lugares se pueda comenzar con antelación, siempre con todos los cuidados necesarios y el desarrollo de los protocolos”, sostuvo ayer Trotta.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional afirmó que esa chance “se ha conversado” con los gobernadores, sindicatos docentes y especialistas, aunque aclaró que “hay que ver cómo termina de desenvolverse la pandemia los próximos días en aquella provincias que tienen baja circulación del virus”.

“La idea es establecer una hoja de ruta con los especialistas, los epidemiólogos, debatirlo en el Consejo Federal de Educación, y después la decisión final va a estar en cabeza del Gobierno provincial”, señaló el ministro de Educación.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se unifiquen los calendarios escolares de este año y el próximo, Trotta respondió: “Queremos esperar a agosto, septiembre para tener una mirada más clara sobre cómo respondió el sistema educativo y eso se va a vincular mucho con el esquema de pasos a seguir con el ciclo lectivo 2020 y 2021”.