Denuncian a Arcioni por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”

Este jueves se conoció una denuncia que lleva la firma de dos jubilados provinciales, en la que acusan al gobernador Mariano Arconi de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la que se ya se habría presentado ante la Justicia y este viernes ingresaría a la Legislatura Provincial.

Si la denuncia en el Poder Legislativo prospera, estaríamos frente a la formalización del Juicio Político del que se habla desde hace varias semanas, pero que por el momento no es más que un rumor. Sin embargo, si la denuncia proviene de la ciudadanía y cumple los requisitos, pondría a los diputados en una posición delicada, porque ya no serán suficientes las respuestas evasivas acerca de lo inoportuno del tema, sino que deberán tomar cartas en el asunto.

Algunos legisladores ya habrían tomado contacto con los denunciantes y según fuentes confiables esta sería sólo la primera denuncia, ya que por estas horas se habla de otra denuncia que estaría ingresando esta semana en similares términos.

La denuncia

En las primeras líneas del texto firmado por Nélida Rosa Contrera y Carlos Cohen Arazi, afirman que “haciendo uso de los artículos 198 al 208 de la Constitución Provincial y en pleno goce de nuestra capacidad civil, nos dirigimos a esa Honorable Legislatura, a los efectos de denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al señor Mariano Arcioni.

“Basamos nuestras aseveraciones en el no pago de haberes en tiempo y forma, de manera reiterada (por no decir permanente) a toda la Administración Pública de la Provincia”, argumentaron en el texto.

Además, acusaron que “esto agrava la situación de los jubilados, retirados y pensionados de la Provincia y de la obra social Seros, por no hacerse en tiempo y forma los aportes personales y contribuciones patronales como establece la ley”.

“Con preocupación, observamos que todas las declaraciones públicas del señor Gobernador remiten a solucionar la crisis económica provincial en una mística de resignación. No hemos visualizado una propuesta de trabajo del Gobierno que atienda a resolver la situación crítica de toda la población”, remarcaron.

Además, esgrimieron que “creemos que no desconocen el planteo que venimos ad enunciar. No obstante ello, adjuntamos a ésta padecimientos de los ciudadanos”. “Esperando que se proceda como es de práctica: generar acciones que promuevan la acusación donde se investigue la verdad de los hechos en que se funda nuestra denuncia”, concluyó el documento.