Coronavirus, el aliado invisible de Arcioni

Conforme se fueron flexibilizando las medidas de aislamiento obligatorio en Chubut, los trabajadores estatales comenzaron a ganar las calles. Mediante caravanas de automóviles, con movilizaciones en domingo para evitar la distinción de DNI y cumpliendo medidas de distanciamiento, los estatales de Chubut le enviaron un claro mensaje al Gobierno. “Arcioni, pagá los sueldos. Sin sueldos, no hay cuarentena”, algunos de los elegidos por los trabajadores.

Sin embargo, este martes, la providencia le abrió una ventana a Mariano Arcioni, que nada tiene que ver con esa de la que él y el ministro Massoni hablaban cuando una jueza le puso límites a sus abusos.

Se trata de la confirmación de un nuevo caso positivo de COVID-19, que preocupa desde el punto de vista sanitario, pero claramente se convierte además en una oportunidad para el Gobernador de evitar los reclamos masivos, al menos en cercanías de la Casa de Gobierno.

Este martes, en un giro del destino, el nuevo caso positivo le dio la excusa necesaria para retrotraer medidas y restringe la circulación, lo que aparentemente evitaría el reclamo popular. Lo cierto es que el índice de hartazgo de los trabajadores ya llegó al límite del umbral de tolerancia, y todo indica que sin importar las medidas que adopte el Gobernador, el reclamo no se silenciará.

Cambios, salidas y señales

Así las cosas, Arcioni tiene un aliado silencioso, el coronavirus. Con el Asilamiento Obligatorio, el Gobernador evita que los trabajadores salgan a la calle, pero las cosas no resultarían tan fáciles, porque ante la campaña que se intentó instalar acerca del acuerdo del Gobierno con algunos gremios estatales a cambio de cargos en el Gabinete, las bases estallaron y lejos de romper filas, se aglutinaron en un frente que advierte sobre las “maniobras desestabilizadoras del Gobierno que intentan demonizar a la dirigencia sindical”, dijo un experimentado dirigente.

Cómo anticipara El Diario, “El Gobernador no escucha”, es una frase que se repite en cada rincón de la Casa de Gobierno, pero está claro que, la carta del juicio político, no la jugará la oposición, sino que buscarán que los trabajadores a través de las entidades sindicales o el Poder Judicial al amparo de la Constitución, sean los precursores de esa iniciativa.

Por lo pronto Mariano Arcioni seguirá encontrando escollos en el camino, pero a diferencia de lo que sucede en el resto del país, el coronavirus no sería uno de ellos, porque para él, “Quedate en casa”, es sinónimo de “no molestar”.