Controlarán la cuadra donde reside el taxista que dio positivo

En rueda de prensa esta mañana, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, adelantó que «está previsto trabajar en la cuadra del domicilio (del tercer caso positivo de Covid-19) hoy, y en función de los resultados vamos a extender a la manzana del domicilio de esa persona y a la de enfrente, correspondiente a la cuadra; luego, en función de esos resultados, se ampliará el control».

Sobre los tres nuevos positivos, que corresponden a personas de 64, 45 y 67 años, especificó que «los dos que se internaron ayer fue más que nada por una cuestión social, no de salud, y el otro caso está con su control ambulatorio».

El ministro descartó nuevas medidas a partir de los nuevos casos detectados en Trelew, que elevan la cifra provincial a ocho positivos, aunque anticipó que este viernes «vamos a tener nuevamente una reunión del Comité de Crisis con el resto del gabinete y se verá la continuidad o no de las medidas, de acuerdo a la situación epidemiológica».

En esta línea, planteó que «tenemos que hablar, dialogar y consensuar para ver cómo vamos a seguir adelante, nuestro objetivo es cuidar la salud de la comunidad de toda la provincia y nuestras decisiones siempre están basadas en la salud de las personas»

Asimismo, confirmó la postergación «de los colectivos solicitados ya que en los últimos 10 días el ingreso de personas a nuestra provincia fue muy importante, de alrededor de 10.000 personas por distintos medios; y lo único que se está solicitando son los arribos del programa Volver a Casa 2, al que se le puso un cupo máximo, que son las personas que hoy por hoy están arribando a la provincia».

La titular del área de Epidemiología de Chubut, Teresa Strella, explicó el alcance de los controles a partir de cada nuevo caso diagnosticado como positivo de Coronavirus: «Cada vez que se identifica o confirma un caso, se abre nuevamente el juego en términos de identificar los contactos de ese nuevo caso, y volver a empezar. Los contactos estrechos son evaluados, identificados y aislados».

También, Strella fue consultada sobre la existencia de transmisión comunitaria, teniendo en cuenta que, tanto en el primer positivo de Trelew como en el del taxista recientemente diagnosticado, no se pudo hallar el «paciente cero» en ninguno de ambos casos; de este modo, existe una transmisión vertical que no puede ser confirmada ya que no se cuenta con dicha información, pero en el caso de la transmisión comunitaria, «no hay un número significativo de casos que determine la misma, esto no es una definición provincial sino conjunta con el nivel nacional», aclaró la epidemióloga, agregando que «definir una circulación comunitaria tiene que ver con determinar una serie de casos que no tienen relaación entre ellos y que aparecen simultáneamente en un escenario epidemiológico».