Cómo se preparan los destinos para recibir a los viajes de egresados

Los centros turísticos del país que reciben egresados ya analizan cuáles serán los protocolos para esta nueva etapa del turismo de chicos y adolescentes, luego de que el Gobierno anunciara que permitirá la realización de viajes de egresados de forma escalonada a partir de septiembre.

Los protocolos

Víctor Alfaro, presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (ATEBA) dijo a Télam: «Estamos trabajando en ello, principalmente en lo que ya hay apertura. Con el resto de las actividades aún no hay mucho trabajo. Calculamos en una semana tener un lineamiento más completo, es decir, que el protocolo aplicable a la hotelería está un poco más avanzado que el de transporte y el del Cerro Catedral, que todavía no presentaron ninguno».

Por su parte, voceros de la Agencia Córdoba Turismo indicaron que todo lo que tenga que ver con habilitaciones de viajes estudiantiles los maneja el Ministerio de Turismo de la Nación, y que se está trabajando de manera conjunta para establecer los protocolos necesarios para que se puedan realizar en algunos meses, aunque no dieron demasiadas precisiones.

Desde San Rafael, donde reciben muchas delegaciones de turismo estudiantil, el director de Turismo Javier Muñoz, indicó que «los protocolos están listos y son los que fueron dictaminados desde Nación y luego baja los lineamientos el gobierno provincial ya que cada provincia se adapta a cada uno de los distintos emprendimientos y eso es lo que se respeta».

‘San Rafael está listo’ es el slogan que se lanzó para el reinicio de la actividad con las protecciones correspondientes para las distintas actividades turísticas.

Jujuy se caracteriza por ser unos de los destinos turísticos más destacados del país. Sin embargo, el segmento vinculado a los viajes de egresados no encuentra presencia en la provincia, según dijo a Télam el ministro de Turismo provincial, Federico Posadas, al ser consultado por el posible armado de protocolos en ese sentido.

Una situación análoga se da en las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, desde donde informaron, además, que se están trabajando en distintos protocolos para reabrir el turismo.