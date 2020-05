DEPORTES EN PLENO TRABAJO

El presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, habló sobre las tareas que lleva adelante el Ente deportivo provincial durante la cuarentena, anticipando que distribuirán fondo provenientes de Nación, destinados a asistir a los clubes.

Hizo referencia a la situación administrativa de los clubes, las becas deportivas y los programas de respaldo y desarrollo deportivo.

El programa Clubes Argentinos, en lo que trabaja el ente deportivo

El Presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, hizo un repaso de las tareas y programas que hoy lleva adelante el Ente, a pesar de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.

“Desde Chubut Deportes no hemos parado un solo día de trabajar”, aseveró el principal funcionario del Ente deportivo provincial, asegurando que “puede estar parado el deporte y cerrados los clubes, pero nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque hay mucho por hacer en cuanto a gestión y trámites administrativos”.

El funcionario detalló que “estamos trabajando con el programa nacional de ´Clubes Argentinos´, con el tema de las becas para nuestros deportistas destacados y colaborando con la gestión de los clubes, ante la IGJ (Inspección General de Justicia), entre otras cosas”.

Haciendo hincapié en el programa de “Clubes Argentinos”, Hernández remarcó que “es un aporte de Nación, de 2 millones de pesos que bajan a Chubut Deportes para ser distribuidos a los clubes que se considere que más lo necesitan. Claramente son muchos y ese aporte no alcanzará para todos, pero estamos gestionando ante el Gobernador Arcioni, un pedido de ayuda para poder sumarlo a lo que viene de nación y de ese modo poder abarcar más instituciones”.

Subrayó que en esta primera etapa “la idea es ayudar a clubes que jamás hayan recibido aportes del programa. Después habrá una segunda etapa y ahí veremos como distribuimos esa ayuda”.

Tema becas

Más adelante, Hernández hizo referencia al tema becas deportivas que el Ente destinó a los atletas destacados: “la verdad que representa un esfuerzo grandísimo, no solamente reactivar el sistema de becas, sino el tener que re distribuirlas como corresponde. Seguramente en ese reacomodamiento hay gente que queda afuera o que no recibe lo que tenía pensado, pero tienen que saber que hay un reglamento que es claro y nosotros lo cumplimos a rajatabla para que todos puedan tener lo que merecen”.

“Después veremos con el tiempo y la situación, si podemos agregar algo más, pero hoy debemos mantener un orden y asignar las becas como corresponde, dándole a cada uno, lo que se merece acorde a sus antecedentes recientes”, destacó.

Escuelas Deportivas Argentinas

En el cierre de la charla, el funcionario brindó detalles del programa de “Escuelas Deportivas Argentinas” que dispone la Secretaría de Deportes de Nación para el desarrollo deportivo regional, que sería anunciado la semana próxima: “Esta semana nos encontramos inscribiendo las EDA, que desarrolla la Secretaría de Deportes de Nación. Estas Escuelas son asignadas a las Federaciones Deportivas de cada una de las provincias, por proyecto de las Federaciones Madre. Así también se asignan Escuelas a los Entes provinciales, para que desarrollen diferentes actividades y como el año pasado no se realizaron el Chubut, tras una gestión realizada ante el Gobierno Nacional, pudimos reactivar el programa y hoy estamos terminando de definir en ciudades van a estar dispuestas y con qué disciplinas”.