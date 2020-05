Ayudas estatales a guías de turismo

En Argentina existen poco más de 9.800 guías de turismo independientes, quienes, desde que se inició la cuarentena y el cierre de fronteras, atraviesan una difícil situación a raíz de la paralización total de sus actividades desde mediados de marzo.

Además, el 90% de los guías de turismo independientes son monotributistas con ingresos promedio cercanos a los 35 mil pesos, considerando entre 15 y 20 días de actividad por mes, en tanto el 5% trabaja en ámbitos públicos y el 5% restante lo hace de manera informal.

Por provincias

La situación que atraviesan a raíz del coronavirus es diferente según la provincia a la que pertenezcan, aunque, desde el Gobierno nacional aseguran que la totalidad recibió las ayudas del gobierno nacional, expresadas a través de créditos blandos y la postergación del pago del monotributo e Ingresos Brutos hasta que vuelva la actividad.

Corrientes, que estableció un subsidio de 7.500 pesos para sus casi 2.000 guías; La Rioja y Catamarca, que otorgaron 5.000 pesos; y Salta, que dispuso varios mecanismos financieros, son las provincias que se muestran más activas para ayudar a los guías.

Por su parte, las ocho provincias donde existen Colegios Profesionales, que además de Chubut son Buenos Aires, Misiones, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Santa Cruz, también siguen de cerca la grave situación de los guías.

Ayudas

Al respecto, la presidenta de la Red Nacional de Guías de Turismo, Elizabeth Boca, dijo a Télam que «en una reunión virtual con el ministro de Turismo y Deportes (Minturdep), Matías Lammens, elaboramos un registro de cuántos guías somos en todo el país y cuáles son los que no accedieron a ningún beneficio».

Las ayudas del Estado para los guías de turismo, además de las exenciones impositivas, incluyen créditos a tasa cero para monotributistas y en algunos casos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Estas herramientas contarán con otros 1.600 millones de pesos destinados por la cartera turística para ayudar a los guías de turismo, los choferes y los artesanos, entre otros trabajadores independientes ligados al sector.

Boca destacó que «ese monto quizás nos llegue como un subsidio o algún crédito blando que podamos pagar cuando retomemos la actividad».

Agregó que además «solicitamos ayuda alimentaria y un trato diferencial en el pago de los servicios a los municipios, algo en lo que también nos ayuda el Minturdep».

Por su parte, la presidenta del Círculo de Guías de Turismo de Salta, Verónica Velardo, manifestó a Télam que «el gobierno provincial estableció una línea de créditos para los monotributistas a tasa cero de hasta 50 mil pesos, a sola firma y a devolver en 18 cuotas a partir de abril de 2021, y otra de 100 mil pesos, también a sola firma y con tasa cero, pero a devolver en 48 cuotas a partir de abril del año que viene».

«Estos créditos son casi como un subsidio y si hay actividad son muy fáciles de devolver, pero sólo alcanzan a los monotributistas, por eso queremos llegar con subsidios similares para aquellos guías que están en la informalidad, que son muy pocos», agregó Velardo.

En tanto, el presidente de la Asociación de Guías de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, Fabián Tommarello, puntualizó a Télam que «las ayudas del Gobierno nacional, tanto a través de los créditos como del IFE, llegaron a unos 200 guías sobre un total de 1.147 registrados, mientras que otros 300 no calificaron y el resto no las solicitaron».

El eje de esa imposibilidad radica en que los guías de turismo, en su gran mayoría, son bilingües, por lo que ingresan en categorías altas en el monotributo y no pueden acceder a créditos y otros beneficios.

«Ayer (por el miércoles último) nos reunimos en forma virtual con la directora Ejecutiva del Ente de Turismo porteño, Camila Suárez, quien conoce la situación y está trabajando junto al Minturdep para encontrar soluciones», agregó Tommarello.

El presidente del Colegio de Profesionales en Turismo de Río Negro (donde trabajan algo más de 400 guías), Daniel Torres, enfatizó a Télam que «las ayudas deben llegar rápido porque la situación es muy compleja y sin un horizonte claro de cuando va a terminar la crisis por el coronavirus».