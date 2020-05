DOCENTES CONVOCAN A UNA NUEVA MANIFESTACIÓN PARA EL 25 DE MAYO

12:12 am

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presentó una denuncia por violación de los derechos ante la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de una queja “por lesión al convenio de protección al trabajo”, contra el Estado de la Nación Argentina y el Estado de la Provincia de Chubut.

La denuncia hace referencia a que en marzo de 2018 el Poder Ejecutivo de Chubut, en medio de una crisis económica, estableció la modalidad de pago escalonado de sueldos a los diferentes sectores de trabajadores estatales de la provincia. Ese pago fraccionado de haberes se ha traducido con el correr del tiempo en un atraso que en el caso de los docentes llega hoy a una deuda de dos salarios completos, dimensiona la queja presentada ante la OIT.

También menciona otros incumplimientos del Estado, como la deuda que mantiene con prestadores de la obra social SEROS, encargada de la salud de los trabajadores estatales provinciales, lo que trae como consecuencia problemas de atención sanitaria o incluso el corte directo de ese servicio esencial. A la vez, denuncia restricciones a la libertad sindical.

De esa manera, la ATECh le pide a la OIT que interceda para que el Estado de Chubut, les garantice a los trabajadores de la educación “respeto a su dignidad de trabajadores, se garanticen sus derechos laborales y consecuentemente le abonen los salarios en tiempo y forma”.

Ollas populares

El pasado domingo la Mesa de Unidad Sindical de Chubut convocó a una manifestación por las distintas localidades de la provincia, la cual contó con una contundente convocatoria. Ahora, docentes anunciaron una medida similar que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo.

En un comunicado, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) cuestionó la falta de respuestas por parte del gobernador Mariano Arcioni y decretaron un “paro virtual” que se desarrolló entre ayer y hoy.

El documento cuestionó que estando a 21 de mayo “no hay cronograma de pagos de los salarios del mes de abril y aún no se ha terminado de pagar el mes de marzo”. También afirmaron que no hay “partidas para los comedores escolares y nuestros estudiantes tienen hambre”.

Desde ATECh también criticaron “el silencio administrativo ante los reclamos por mala liquidación de salario y FONID, sumado a las miles de altas no realizadas”.

Por todo esto, desde la asociación sindical que nuclea a la mayoría de los docentes de Chubut convocaron para este sábado una serie de “jornadas de lucha”, las cuales consistirán en ollas populares en todas las localidades provinciales.

En tanto que para el 25 de mayo pidieron concretar una nueva manifestación para reclamar por el cumplimiento en el pago de los salarios y “por el cese del pago de la deuda, por la ley tributaria de impuesto a las riquezas”.