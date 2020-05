ATE denuncia precarización laboral y descuentos arbitrarios

Los estatales se movilizan en toda la provincia. Hoy fue el turno de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En Rawson, los trabajadores marcharon por el centro de la ciudad y se dirigieron hacia Casa de Gobierno.

En Puerto Madryn se manifestaron en las inmediaciones del Registro Civil Centro, en solidaridad con los diez trabajadores y trabajadoras de la repartición que, según indicaron, no sólo no perciben sus salarios desde hace dos meses, sino que “les han realizado descuentos de días y todavía no sabemos por qué”, de acuerdo a lo precisado por el referente sindical, Roberto Cabeda.

También, advirtieron los pocos insumos con los que cuentan para prevenir eventuales contagios de Covid-19: “Nos mandaron 15 barbijos y luego un poco más; lavandina y alcohol, pero no van a colocar mamparas”, señalaron.

Tres meses “adentro”

Al respecto, Cabeda sostuvo que “van a ser tres meses solamente de salarios, porque cuando hablamos del Estado ello implica mucho más” y agregó que “estamos frente a un nuevo escenario en el discurso del Gobierno Provincial, a través del ministro Massoni, donde parece ser que hay trabajadores que ‘valen’ y otros que trabajan y que ‘no valen’”.

Por otro lado, advirtió que muchos empleados estatales, en este caso los del Registro Civil Centro, “atienden gente muchas veces sin protocolo, sin grandes medidas de seguridad, y sin embargo Massoni sale a decir lo que dice, y parecería ser que no le están poniendo el cuerpo a estas compañeras y compañeros”. En la misma línea, el representante de ATE en la ciudad del Golfo planteó que “se ve que los funcionarios no andan mucho por acá, por eso también vamos a desplazarnos hasta el Minihogar, donde hay compañeras que están trabajando con chicos de nuestro Madryn que entran y salen, y donde no hay medidas de bioseguridad”.

Expuestos

Cabeda agregó que “lo que no hay es, claramente, un protocolo de bioseguridad, por eso nosotros estamos viendo de integrar los comités de crisis para ir resolviendo esto espacio por espacio; sin embargo, parece ser que es un trabajo que desprecian, no solamente por el discurso del Gobierno sino por los hechos que estamos viendo”, sumando a ello que “por eso hemos venido a acompañar en los lugares donde se está trabajando desde el ‘día cero’, a lo que se le sumó una situación que es que no tienen salario; y no sólo esto, sino que les han descontado días y se viene metiendo mano en los recibos de una manera absolutamente arbitraria; les han descontado días y todavía no sabemos por qué”.

“Perdieron el diálogo con la gente”

En el ámbito político, “venimos pidiendo que, por lo menos, quienes son los representantes del pueblo nos expliquen de qué manera y en qué tiempo, o bien qué herramientas de proyección hay para ver cómo se sale de esto; pensemos que esta situación es anterior de la pandemia, las condiciones de déficit permanente ya eran previas, y la provincia se ha convertido en un embudo donde todo lo que se arroja es triturado, permanentemente”, apuntó Cabeda.

Por último, indicó que “en poco tiempo estaremos en junio y los compañeros no cobraron marzo”, y consultado sobre si existen interlocutores certeros desde el ámbito de la administración provincial, el titular de ATE fue determinante: “Necesitamos que se encuentren. El Gobierno Provincial viene perdiendo el diálogo, no sólo con ATE y con los estatales, sino con la población”.