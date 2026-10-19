Teatro y Clown en el Centro Cultural San Miguel

La Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn promueve una nueva edición del ciclo Alimentando la Cultura, que se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 20:30 horas, en el Centro Cultural del Barrio San Miguel (CCSM), ubicado en Garagarza 778. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de «La Farsa, lo trágico echado a perder», una obra de la compañía de clown La Sobra.

La propuesta escénica combina humor y dramatismo, entrelazando la risa con el dolor, la ternura con la crueldad y la tragedia con el absurdo. La función contará con una modalidad que integra el espectáculo y la gastronomía, ya que cada entrada incluye un plato de comida.

Las entradas son limitadas, con un total de 35 disponibles, y pueden reservarse a través del teléfono 280 467-9967. El valor es de $18.000 por persona, mientras que se ofrece una promoción de dos entradas por $30.000. Para confirmar la reserva, se debe realizar una transferencia al alias lasobra.clown, a nombre de Valeria Soaed Bernao.

Arte y encuentro comunitario

Con una frecuencia mensual, Alimentando la Cultura propone un espacio donde la expresión artística y el compartir comunitario se integran en una misma experiencia. En cada encuentro, el CCSM recibe al público con un plato de comida que puede incluir desde guisos norteños o patagónicos hasta empanadas elaboradas en horno de barro, recuperando sabores, saberes y tradiciones que forman parte de la identidad cultural.