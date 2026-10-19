Presentaron la 14° edición del MAFICI

Puerto Madryn se prepara para vivir una nueva edición del MAFICI, que durante ocho jornadas reunirá cine nacional e internacional, formación audiovisual y propuestas abiertas a la comunidad. Con una programación que superará las 80 películas y la participación de reconocidos referentes del cine y la actuación, el festival volverá a desplegar sus actividades del 23 al 30 de octubre con entrada libre y gratuita.

La presentación oficial se realizó esta mañana y contó con la presencia del subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn, Herman Müller, y de Valeria Malatino y Damián Martínez, integrantes de la organización del evento.

Según detallaron durante la rueda de prensa, entre los invitados especiales de este año se encuentran el director Alejandro Agresti, cuya obra será objeto de una retrospectiva, y las actrices Sofía Gala y Marcela Kloosterboer. A su vez, la programación incluirá estrenos nacionales, encuentros con actores y directores, charlas, capacitaciones y clases magistrales.

Además, como parte de las propuestas destinadas a acercar el cine a diferentes públicos, se realizarán Cine en los Barrios, Cine en las Escuelas, La Escuela va al Cine, Autocine frente al mar y Mini MAFICI. También se desarrollará el Laboratorio de Proyectos para Óperas Primas, junto con otras actividades orientadas a la formación y al intercambio dentro de la industria audiovisual.

La ceremonia de apertura tendrá lugar el viernes 23 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio del Ecocentro Puerto Madryn. Allí se proyectará La muerte de un comediante, dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino, que también integra la Competencia Oficial de Óperas Primas. La función será con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad de la sala.

En cuanto a las sedes, las actividades se distribuirán entre asociaciones vecinales, el Teatro del Muelle, el Ecocentro Puerto Madryn, el Teatro de La Rosada, el Parador Municipal de la Bajada Nº 9 y el Portal de Madryn, entre otros espacios. La programación completa, junto con los detalles sobre las actividades que requieren inscripción, está disponible en el sitio oficial www.mafici.com.ar.

Durante la presentación, Müller destacó el esfuerzo que representa sostener en el tiempo un evento cultural de estas características y puso en valor la continuidad del festival. Por su parte, Malatino y Martínez agradecieron el acompañamiento de los distintos entes y organismos que hacen posible una nueva edición del MAFICI.