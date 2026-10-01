Nueva muestra en la Casa de la Cultura de Puerto Madryn

Del 1 de octubre al 5 de noviembre, en la Sala Illid de la Casa de la Cultura ubicada en Roque Sáenz Peña 86 de Puerto Madryn, se presentará la muestra “Cuando las manos cuentan”, y su inauguración oficial será el sábado 3 de octubre.

Las obras que integran esta muestra nacieron en el espacio de Arteterapia del Centro de Día del Servicio de Salud Mental del Hospital Dr. Andrés Ísola de Puerto Madryn. Cada pieza conserva la huella de quien la creó, cuenta su historia.

Esta muestra colectiva reúne artistas con recorridos diferentes, unidos por una misma necesidad, dar forma a aquello que muchas veces permanece en silencio. El valor de estas obras no reside únicamente en lo que se ve, también en todo lo que hizo posible su creación, detener el tiempo, transformar el silencio en imagen y descubrir que, incluso en los momentos más difíciles, el acto de crear puede abrir un camino para volver a encontrarse con uno mismo y con los otros.

La curaduría está a cargo del área de artes visuales de la Subsecretaría de Cultura a través de Viviana Catrileo junto a Federico Montivero.