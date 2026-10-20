Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años



El reconocido actor Antonio Grimau murió a los 82 años, tal como confirmó la Asociación Argentina de Actores que anunció la lamentable noticia.

«Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor», escribió la entidad.

El deceso sorprendió al mundo del espectáculo porque, más allá de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas, incluso durante este año, junto a Betiana Blum en la obra «El diario de Adán y Eva».