La formación de Argentina en la despedida de Messi

La Selección argentina tendría varios cambios en el once inicial para enfrentar a Benín desde las 20 en un amistoso internacional por la fecha FIFA, además de la vuelta, para su despedida, de Lionel Messi, con respecto a la goleada ante Burkina Faso.

En un histórico encuentro marcado por la despedida de Messi del seleccionado nacional, el entrenador Lionel Scaloni alineará un once titular compuesto por la base de futbolistas que acompañaron al capitán desde 2018, como Rodrigo De Paul, quien no estuvo en los duelos ante Bolivia y Burkina Faso.

El equipo formará con Emiliano Martínez en el arco; Agustín Giay ocupará el lateral derecho ante las ausencias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez conformarán la zaga central.

Por la izquierda, el defensor del Lyon Nicolás Tagliafico que esperó hasta último momento su recuperación física, jugará de títular por delante de Facundo Medina.

El mediocampo registrará el retorno de Rodrigo De Paul, acompañado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y en el ataque, Messi liderará la delantera junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La formación sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El video de AFA para Messi

La Selección argentina le dedicó un emotivo video a Lionel Messi en la previa de su despedida, donde le agradeció «por hacernos mejores a todos».

«Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar», comienza el video que repasa la trayectoria de Messi con la «Albiceleste».

Y continúa: «Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida».