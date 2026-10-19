Hallaron muerto al gendarme que cayó al arroyo Codihue en Neuquén

Hallaron el cuerpo de José Galeano, el cabo primero de la Gendarmería Nacional, que fue arrastrado por el caudal de un arroyo en Neuquén. Así lo confirmó la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia a través de un comunicado. El hombre tenía 38 años que estaba siendo intensamente buscado desde el sábado.

Era oriundo de la provincia de Buenos Aires y llevaba ocho años de servicio en la localidad de Las Lajas. Tenía tres hijos. Galeano sufrió el accidente este sábado por la mañana cuando se dirigía a realizar el relevo en el puesto Cochico-Romero, ubicado a unos 20 kilómetros de Las Lajas. Según informó LM Neuquén, Galeano cruzaba a pie el arroyo Romero junto a otros integrantes de la fuerza, cuando la fuerte corriente lo arrastró.

El curso de agua desemboca en el arroyo Codihue y se encontraba crecido al momento del episodio. Uno de sus compañeros intentó auxiliarlo, pero también fue arrastrado por el agua. Sin embargo, logró salvarse al sujetarse de una rama.