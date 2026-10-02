En noviembre Chubut evaluará a los estudiantes de tercer año

Con el propósito de conocer los aprendizajes alcanzados al cierre del Ciclo Básico y generar información que contribuya al fortalecimiento de las propuestas de enseñanza, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, implementará durante la primera semana de noviembre la Evaluación Censal de Aprendizajes para estudiantes de 3° año de la Educación Secundaria.

En este marco, se encuentra abierta la convocatoria a docentes de Matemática y Lengua y Literatura del nivel secundario para participar en la corrección de las evaluaciones. Los postulantes deberán contar con el título correspondiente, cinco años o más de antigüedad docente, encontrarse actualmente en ejercicio en el nivel y participar de la capacitación prevista para evaluadores. La participación será reconocida con 0,10 puntos de puntaje docente.

La inscripción estará abierta hasta el 9 de octubre de 2026. Los interesados pueden obtener más información sobre bases y condiciones en el portal del nivel en la página web del Ministerio de Educación: www.chubut.edu.ar/secundaria.



Una herramienta para fortalecer los aprendizajes

La evaluación relevará habilidades de resolución de problemas en Matemática, comprensión lectora y producción escrita. Además, permitirá valorar los avances vinculados con las acciones desarrolladas en los últimos tres años en materia de alfabetización

Los resultados serán utilizados por la Dirección General de Educación Secundaria y por las instituciones como insumo para analizar fortalezas y dificultades, orientar decisiones pedagógicas y planificar estrategias de acompañamiento. También contribuirán a la planificación del inicio de 4° año, considerando las necesidades de aprendizaje identificadas.

Desde la Dirección General de Educación Secundaria se remarca que las escuelas deberán continuar con el desarrollo habitual de las clases y sus planificaciones, sin detener las propuestas curriculares para preparar específicamente a los estudiantes.

Fechas de la evaluación

Durante octubre se enviarán a las escuelas evaluaciones de simulacro para las tres áreas. La instancia censal será nominal y se desarrollará en las siguientes fechas:

-4 de noviembre: Matemática.

-5 de noviembre: comprensión lectora y producción escrita.

-5 y 6 de noviembre: entrega de las evaluaciones en las respectivas Supervisiones Técnicas Escolares.

-7 de noviembre: jornada presencial de corrección a cargo de los docentes evaluadores.