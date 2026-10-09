El Museo de Madryn exhibirá grabados de su colección



En el marco del Mes del Grabado, desde la Subsecretaría de Cultura anunciaron la exposición de una selección de obras gráficas pertenecientes a la colección del Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn.

La propuesta, que podrá visitarse del 10 al 20 de octubre, reúne diferentes modos de abordar el grabado y sus posibilidades. A través de trabajos de distintos autores, permite conocer parte del patrimonio del Museo y apreciar la diversidad de prácticas vinculadas con esta disciplina.

La selección propone volver la mirada sobre obras que integran la colección y reunir, en un mismo espacio, un conjunto de piezas para ser observadas, relacionadas y descubiertas por quienes se acerquen al Museo.

Además, durante el período de la muestra se desarrollarán diversas actividades abiertas al público. El Mes del Grabado constituye una oportunidad para acercarse a esta disciplina, reconocer sus múltiples posibilidades y poner en valor su presencia dentro del patrimonio artístico que conserva el Museo.