CULTURA - MADRYN

El Museo de Madryn exhibirá grabados de su colección


En el marco del Mes del Grabado, desde la Subsecretaría de Cultura anunciaron la exposición de una selección de obras gráficas pertenecientes a la colección del Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn.
La propuesta, que podrá visitarse del 10 al 20 de octubre, reúne diferentes modos de abordar el grabado y sus posibilidades. A través de trabajos de distintos autores, permite conocer parte del patrimonio del Museo y apreciar la diversidad de prácticas vinculadas con esta disciplina.
La selección propone volver la mirada sobre obras que integran la colección y reunir, en un mismo espacio, un conjunto de piezas para ser observadas, relacionadas y descubiertas por quienes se acerquen al Museo.
Además, durante el período de la muestra se desarrollarán diversas actividades abiertas al público. El Mes del Grabado constituye una oportunidad para acercarse a esta disciplina, reconocer sus múltiples posibilidades y poner en valor su presencia dentro del patrimonio artístico que conserva el Museo.

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