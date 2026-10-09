Dos propuestas del Teatro del Muelle para este fin de semana

El Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, será escenario de dos propuestas culturales durante este fin de semana. Por este motivo, desde la Subsecretaría de Cultura invitaron a la comunidad a participar de ambas actividades, que comenzarán a las 21 horas.

Piano y Vosz

El viernes 9 de octubre tendrá lugar la segunda edición del ciclo Piano y Vosz, ideado por Agustín Urrutia, reconocido artista y docente de la ciudad.

La propuesta plantea un encuentro entre el piano y las voces de hacedores culturales locales y, en esta oportunidad, contará con Kaku Porcello como invitada especial. El valor de la entrada es de 12.000 pesos.

“Haruwen: Una historia sobre el genocidio Selk’nam”

El sábado 10 de octubre se presentará “Haruwen: Una historia sobre el genocidio Selk’nam”, una propuesta encabezada por el espacio social y cultural Casa Q.

La obra reúne a cuatro personajes atravesados por la inmensidad del paisaje patagónico y por la crueldad no contada sobre los pueblos originarios. La producción combina en vivo el lenguaje musical con la escena teatral para narrar la historia de cuatro personajes que existieron en la Patagonia en otro momento de la historia.

El elenco está integrado por Mauro Fuenzalida, Marcos Méndez, Ignacio López, Darío Sánchez y Yerman Rojas.

Para obtener más información y adquirir entradas anticipadas, los interesados pueden comunicarse a través de @Qullateatropatagonico o al 280 420-1721.