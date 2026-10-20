Dos chubutenses campeones de la Copa Binacional de Canotaje con la Selección

El canotaje de la provincia de Chubut volvió a escribir una página dorada en el plano internacional. Los palistas chubutenses Astrid Secchi Troncoso y Lucio Broccolato formaron parte fundamental del combinado argentino que se proclamó campeón de la Copa Binacional de Canotaje de Velocidad e Inter-CTF 2026, certamen continental que se llevó a cabo durante el último fin de semana en las aguas de la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires.

La competencia de carácter internacional contó con la organización de la Federación Argentina de Canoas (FAC) y el respaldo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). El evento reunió a las principales promesas y figuras de las delegaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, además de los selectivos pertenecientes a los distintos Centros de Tecnificación y Formación (CTF) distribuidos a lo largo y ancho del país.

Representando con máxima jerarquía al deporte provincial, Secchi Troncoso (perteneciente al Club Regatas Rawson) y Broccolato (representante de Camwy Kayak de Gaiman) integraron la plantilla de la Selección Argentina que, luego de dos exigentes jornadas de regatas y un notable nivel técnico en la pista, logró quedarse con el escalón más alto del podio por equipos.

Reconocimiento e impulso institucional

Desde Chubut Deportes destacaron el logro internacional obtenido por Astrid Secchi Troncoso y Lucio Broccolato con el conjunto argentino.

Esta consagración no solo demuestra el inmenso talento del canotaje chubutense, sino que simboliza el fruto del esfuerzo cotidiano, la disciplina, la entrega y el compromiso con el que nuestros jóvenes deportistas asumen el alto rendimiento. Su labor constituye un verdadero motivo de orgullo para el Club Regatas Rawson, Camwy Kayak de Gaiman, sus familias y toda la provincia.