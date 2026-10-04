Colapinto terminó decimotercero en el GP de Bahréin

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimotercero en una caótica carrera en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y no le alcanzó para volver a sumar puntos.

El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La carrera que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, por la guerra en Medio Oriente (mantuvo el nombre de Bahréin solo por cuestiones comerciales), empezó de la peor manera para Colapinto, quien largó en la vigésima primera posición y además sufrió horrores por la estrategia de Alpine, que decidió sacarlo a pista con neumáticos blandos, lo cual lo hizo perder muchísimo tiempo en las primeras vueltas.

Incluso su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, fue víctima de esta desastrosa decisión de la escudería y, luego de muy pocos giros, ya había caído de la novena a la vigésima colocación.

Con el pasar de las vueltas, Colapinto comenzó a mejorar cada vez más su andar, tal como se esperaba luego de que le dedicara gran tiempo de las prácticas libres al ritmo de carrera, aunque el daño ya estaba hecho y la esperanza de una remontada era cada vez más irreal.

La única oportunidad que se le presentó a Colapinto se dio en las últimas vueltas, cuando ingresó un safety car mientras marchaba decimoquinto. Sin embargo, la carrera se relanzó con pocos giros por delante, por lo que el argentino pudo avanzar dos posiciones (una por el abandono del británico George Russell y otra por el adelantamiento a Oliver Bearman), para finalmente cruzar la bandera a cuadros en el decimotercer lugar.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el triunfo fue para Verstappen, quien redondeó un gran fin de semana para conseguir su primera victoria en lo que va de la temporada.

A su vez, Antonelli finalizó en la segunda posición y comienza a saborear el título, ya que llegó a los 320 puntos y se vio enormemente favorecido por el abandono de Russell en las últimas vueltas, para sacarle 84 unidades en el campeonato.

Otro de los destacados en esta carrera fue el español Fernando Alonso (Aston Martin), quien tuvo una sólida actuación para terminar octavo y sumar cuatro puntos para el campeonato.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el Gran Premio de Singapur.

Así quedaron las posiciones en el GP de Bahréin

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Isack Hadjar (Red Bull)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Fernando Alonso (Aston Martin)

9- Lando Norris (McLaren)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

13- Franco Colapinto (Alpine)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Pierre Gasly (Alpine)

17- Carlos Sainz Jr. (Williams)

18- Gabriel Bortoleto (Audi)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- George Russell (Mercedes)

21- Alexander Albon (Williams)

22- Valtteri Bottas (Cadillac)

Agencia NA