Anticipan una semana lluviosa para Chubut

Chubut no es ajeno al fenómeno de El Niño y desde hace varias semanas el clima se volvió más húmedo, lluvioso y tormentoso. Luego de un fin de semana soleado y cálido, desde este martes volverán las lluvias a la Costa, la Meseta y la Cordillera. Se esperan valores de agua caída que superen los 6 mm en Trelew y que sean mayores en otras zonas de la provincia.

En Puerto Madryn el lunes será mayormente nublado durante todo el día, con una probabilidad de precipitación del 10%. La temperatura llegará a los 20°C por la tarde y se esperan fuertes vientos del sector norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la noche.

En Comodoro Rivadavia, la jornada de este lunes finalizará con tormentas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante la noche, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 18°C por la tarde.