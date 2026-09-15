Tenía pedido de captura y fue detenido en Trelew



Personal de la División Canes Trelew detuvo este lunes por la noche a un hombre de 32 años que tenía un pedido de captura vigente, durante un patrullaje preventivo en inmediaciones del barrio Los Aromos.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 20:30, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención en jurisdicción de la Comisaría Tercera y recibieron información del Centro de Monitoreo sobre la presencia de dos hombres en la zona.

Desde el Centro de Monitoreo aportaron características de la vestimenta de ambos individuos, por lo que el personal policial se dirigió inmediatamente al sector. Al llegar, observó a dos personas con características coincidentes que corrían en dirección norte.

Los efectivos procedieron a identificarlos en un predio descampado ubicado en inmediaciones del barrio Los Aromos.

Al verificar los datos filiatorios de los individuos en el sistema policial, los agentes constataron que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente desde el 8 de mayo de 2026.

La medida había sido dispuesta por la jueza Dra. Vanesa Carolina Marín.

El detenido permanecerá alojado en una dependencia policial hasta la realización de la audiencia de control de detención.