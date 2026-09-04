Reducen empleos en el Maxiconsumo de Trelew



A pocos meses de su apertura, Maxiconsumo comenzó a reducir personal en su sucursal de Trelew, en un escenario marcado por la caída de las ventas.

Según reveló VbraNews, ya se produjeron bajas de trabajadores y el proceso continuaría, con nuevas desvinculaciones previstas. En algunos casos, los empleados sostienen que las decisiones se comunicaron sin que se les explicaran motivos concretos vinculados a su desempeño.

La situación contrasta con las expectativas generadas por la llegada de la cadena mayorista a la ciudad.

Cuando el desembarco comenzó a proyectarse, en 2024, la empresa hablaba de una incorporación inicial de unas 50 personas. Antes de la apertura, las estimaciones subieron a entre 60 y 70 puestos, y finalmente, durante la inauguración oficial de abril de 2026, se informó que la sucursal había generado 66 empleos directos.

El local, ubicado sobre la Ruta Nacional 3 en el acceso norte a Trelew, fue presentado en ese momento como una de las inversiones comerciales importantes para la ciudad y como una nueva fuente de trabajo.

Apenas unos meses después, el panorama cambió: las bajas ventas comenzaron a impactar sobre la planta de personal y habría nuevas reducciones en las próximas semanas.