Por las lluvias, cerraron el acceso a Punta Tombo
Este domingo pasado, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana anunciaron que los caminos internos del Área Natural Protegida Punta Tombo se encuentran intransitables debido al barro, por lo que permanece cerrada.
En el caso del Área Natural Protegida Punta Tombo, se dispuso el cierre debido a que los caminos internos se encuentran intransitables por la presencia de barro producto de las precipitaciones.
Restricciones para acceder a Punta Loma
Por otra parte, desde Protección Ciudadana indicaron que el Área Natural Protegida Punta Loma permanece transitable únicamente para vehículos 4×4. La restricción responde al estado de la calzada, que se encuentra pesada por la presencia de barro.
Desde el Gobierno Provincial se recomienda tener en cuenta las condiciones informadas antes de emprender el viaje hacia ambos atractivos y respetar las indicaciones correspondientes.
Ante cualquier consulta, comunicarse con la Subsecretaría de Protección Ciudadana al 0800-666-2447.