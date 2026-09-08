Murió el niño que cayó desde la Torre 3 en Comodoro Rivadavia

Un niño de 9 años murió este lunes luego de caer desde uno de los pisos superiores de la Torre 3 del complejo habitacional. Tras el accidente, el menor fue asistido de urgencia en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Regional, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes y provocó una rápida movilización de vecinos, efectivos policiales y personal de los servicios de emergencia. Producto de la caída, el niño terminó sobre el techo de un mini mercado ubicado dentro del complejo habitacional.

De acuerdo con la información preliminar conocida tras el episodio, los padres del niño no se encontraron en el departamento al momento de la caída y el menor estaba al cuidado de una niñera.

Luego de ser asistido en el complejo, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Pese al trabajo realizado para asistirlo, posteriormente se confirmó el fallecimiento del menor.

La investigación continuará ahora para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la caída.

Fuente: AzMTV