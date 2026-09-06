BASE NAVAL - USHUAIA

Milei destinó US$ 142 millones a la Base Naval de Ushuaia, pero no será suficiente

El Gobierno reasignó por DNU unos US$ 142 millones al Estado Mayor Conjunto, principalmente para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia y terminar la Base Petrel en la Antártida. El proyecto busca convertir a Ushuaia en un centro logístico permanente para la actividad antártica e integrar unidades de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Su costo total podría llegar a entre US$ 400 millones y US$ 500 millones.

La iniciativa acumula tres décadas de proyectos y postergaciones y, hasta ahora, lo principal que quedó construido fue una platea de hormigón para los primeros galpones. Defensa definirá la próxima semana las prioridades de gasto,

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