Milei destinó US$ 142 millones a la Base Naval de Ushuaia, pero no será suficiente

El Gobierno reasignó por DNU unos US$ 142 millones al Estado Mayor Conjunto, principalmente para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia y terminar la Base Petrel en la Antártida. El proyecto busca convertir a Ushuaia en un centro logístico permanente para la actividad antártica e integrar unidades de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Su costo total podría llegar a entre US$ 400 millones y US$ 500 millones.

La iniciativa acumula tres décadas de proyectos y postergaciones y, hasta ahora, lo principal que quedó construido fue una platea de hormigón para los primeros galpones. Defensa definirá la próxima semana las prioridades de gasto,